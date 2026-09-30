Tragedia w rodzinie znanego aktora. Nie żyje jego 13-letnia córka. "Była światłem naszego życia"

Chad Lowe i jego żona Kim Painter przekazali magazynowi "People" tragiczną wiadomość. Ich córka Fiona Hepler Lowe zmarła w wieku 13 lat. Rodzina poprosiła o uszanowanie prywatności i wspomina dziewczynkę jako osobę pełną życia, która kochała taniec.
Poruszające słowa najbliższych po śmierci Fiony
Po śmierci Fiony jej najbliżsi podkreślili, jak ważne miejsce zajmowała w rodzinie. Była ukochaną córką i siostrą, a jej odejście jest dla wszystkich ogromnym ciosem.
Jesteśmy głęboko pogrążeni w rozpaczy po stracie naszej ukochanej Fiony
- przekazali bliscy w oświadczeniu cytowanym przez "People".
Rodzina opisała ją jako mądrą i kreatywną dziewczynkę, która uwielbiała tańczyć.
Była światłem naszego życia
- napisali najbliżsi.
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Bliscy poprosili o modlitwę i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Nie ujawniono szczegółów dotyczących śmierci nastolatki.
Jej odejście jest druzgocące dla całej naszej rodziny. Prosimy o modlitwę oraz uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, zmaga się z problemami natury psychicznej, prosimy o kontakt z infolinią kryzysową
- przekazali w oświadczeniu
Chad Lowe był bardzo związany z córką
Fiona była drugą z trzech córek Chada Lowe'a i Kim Painter. Urodziła się 16 listopada 2012 roku. Miała starszą siostrę Mabel i młodszą Nixie.
Aktor od czasu do czasu pokazywał rodzinne chwile w mediach społecznościowych. Jeszcze w listopadzie 2025 roku opublikował zdjęcie Fiony z okazji jej 13. urodzin. Nie krył wtedy dumy z córki.
Świętujemy, że Fiona oficjalnie została nastolatką! Tańcz przez życie, FiBear! Kocham cię tak bardzo!
- napisał Chad Lowe.
Dziś te słowa brzmią szczególnie przejmująco.
Wcześniej stracili rodzinny dom
Dla rodziny Lowe'ów ostatnie miesiące były wyjątkowo trudne. Na początku 2025 roku ich dom w Pacific Palisades został zniszczony w wyniku pożarów, które nawiedziły Los Angeles. Kilka tygodni po ewakuacji Chad Lowe zabrał córki, by zobaczyły miejsce, w którym wcześniej znajdował się ich dom. Aktor pisał wtedy o tym, jak dziewczynki radzą sobie z trudnym doświadczeniem..
Dziś rodzina Chada Lowe'a musi zmierzyć się z kolejną ogromną tragedią.
Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- Strona internetowa pokonackryzys.pl
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.