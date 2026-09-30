Zygmunt Chajzer dostał pytanie o młodą żonę Filipa. Jego odpowiedź mówi wszystko

W życiu Zygmunta Chajzera nie brakuje momentów, które na stałe zapisały się w historii polskiej telewizji. Tym razem jednak podczas rozmowy z Moniką Richardson dziennikarz odsłonił bardziej prywatną stronę swojego życia. Mówił o ponad czterech dekadach małżeństwa, relacjach z dziećmi, a także o tym, jak z perspektywy ojca patrzy na obecne życie Filipa Chajzera. Szczególną uwagę zwrócił temat ślubu jego syna. 20 września w Krakowie Filip Chajzer stanął na ślubnym kobiercu z młodziutką Bianką. Na uroczystości pojawili się również rodzice prezentera - Zygmunt i Dorota Chajzerowie.

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Zygmunt Chajzer przerwał milczenie o ślubie syna. Tak mówi o Biance

Zygmunt Chajzer nie ukrywa, że droga jego syna do obecnego momentu nie zawsze była prosta. W rozmowie z Moniką Richardson przyznał, że Filip znajduje się obecnie w dobrym momencie swojego życia, choć wcześniej zdarzały się również trudniejsze okresy.

W tej chwili Filip jest na bardzo dobrym etapie swojego życia i mam nadzieję, że to wszystko się umocni i pójdzie w dobrą stronę, ale bywało różnie - powiedział.

Ślub Filipa i Bianki był szeroko komentowany przede wszystkim ze względu na różnicę wieku między małżonkami. Temat ten nie ominął również rozmowy Zygmunta Chajzera z Moniką Richardson. Dziennikarz podkreślił jednak, że dla niego metryka nie jest najważniejszym elementem związku. Liczą się przede wszystkim uczucia, porozumienie i wspólne życie. Jak zaznaczył, Bianka została zaakceptowana przez rodzinę i dziś jest jej częścią.

Bianka stała się częścią naszej rodziny. Akceptujemy to. Oboje powiedzieli sobie "tak". Jest im dobrze, są zakochani, tworzą fajną parę - wyznał Zygmunt Chajzer.

Prezenter zwrócił również uwagę na własne małżeństwo. Jego żona Dorota jest od niego młodsza, dlatego sam nie postrzega różnicy wieku jako czegoś, co powinno przesądzać o powodzeniu relacji.

Moja żona jest też ładnych parę lat młodsza ode mnie. W ogóle nigdy o tym nie myśleliśmy. To naprawdę nie jest problem - stwierdził.

Zygmunt Chajzer zauważył także, że związki z większą różnicą wieku nie są w świecie mediów czymś wyjątkowym. W jego ocenie sama liczba lat dzielących partnerów nie mówi jeszcze nic o jakości ich relacji. Najważniejsze ma być to, czy dwoje ludzi potrafi się ze sobą porozumieć, darzy się uczuciem i ma podobne spojrzenie na przyszłość. Chajzer zwrócił uwagę także na wspólne zainteresowania oraz gotowość do budowania życia razem. Zgadzacie się z nim?

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