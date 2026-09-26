Tydzień po ślubie Chajzerowie zadebiutowali w TV! Mówią, ile Bianka naprawdę ma lat

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-26 12:58

W sobotę, 19 września Filip i Bianka Chajzerowie przyrzekali sobie miłość przed ołtarzem. Tydzień później po raz pierwszy pojawili się razem w telewizji. W programie "Mówię Wam" poruszyli m.in. kwestię wieku ukochanej celebryty. Chociaż zarzekają się, że ma już 20 lat, niektóre źródła twierdzą, że te urodziny dopiero przed nią.

Filip Chajzer i Bianka Chajzer tydzień po ślubie pojawili się w telewizji

Filip Chajzer obecny jest w polskim show-biznesie od prawie dwudziestu lat. Prezenter poszedł tym samym w ślady znanego ojca. Na ekranie zadebiutował w 2009 roku jako reporter serwisu "Stolica" w TVN Warszawa. W czasie gdy dziennikarz nabywał zawodowego doświadczenia, jego przyszła żona zaczynała dopiero samodzielnie jeść łyżeczką i składać pierwsze zdania.

Mimo sporej różnicy wieku szybko znaleźli wspólny język. Poznali się w połowie lutego bieżącego roku i niemal od razu postanowili spędzić ze sobą całe życie. W maju Filip Chajzer oświadczył się ukochanej. Nie dla nich długie narzeczeństwo. Zakochani krótko po zaręczynach rzucili się w wir przygotowań do ślubu. Równo przed tygodniem były gwiazdor TVN-u i młodziutka Bianka stanęli przed ołtarzem.

Nowożeńcy zamiast w podróż poślubną rozpoczęli rajd po studiach nagraniowych. Kilka dni po ślubie Filip i Bianka Chajzerowie poprowadzili wspólnie podcast. Był to koniec ukrywania się wybranki gwiazdora. Z kolei dzisiejsze przedpołudnie gościli w programie "Mówię Wam".

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Ile Bianka Chajzer ma naprawdę lat. Filip Chajzer uderza w hejterów!

W rozmowie z Mateusza Hładkiego odnieśli się m.in. do złośliwych komentarzy twierdzących, że Bianka i Filip w podcaście rozmawiali ze sobą jak osoby, które dopiero się poznają. Największe kontrowersje wzbudza wiek żony dziennikarza. Początkowo twierdzono, że ma zaledwie 19 lat. Były gwiazdor TVN żarliwie temu zaprzecza - Bianka ma być aż o rok starsza. 

- Ta narracja, która została wytworzona, jak to "naście" brzmi... - mówił Chajzer.

- Jakby była niepełnoletnia - dodał Hładki.

- To dokładnie tak brzmi. I też ta hejterska narracja została w ten sposób przyjęta i nie ukrywam, że bardzo dużo krwi mi napsuła - stwierdził Filip Chajzer.

Bianka Chajzer powiedziała, że urodziła się w lutym 2006 roku. Przyszłego męża miała poznać krótko po świętowaniu dwudziestu urodzin. Co ciekawe, Pudelek dotarł do dokumentów, które nie pokrywają się z tymi zapewnieniami. Według nich wybranka Chajzera urodziła się na początku 2007 roku. Te informacje potwierdziła portalowi również osoba z otoczenia rodziny Bianki.

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Filip Chajzer i jego żona Bianka w ciemnych ubraniach. O ich debiucie w telewizji po ślubie przeczytasz na Super Express.
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FILIP CHAJZER
Bianka Chajzer