Tydzień po ślubie Chajzerowie zadebiutowali w TV! Mówią, ile Bianka naprawdę ma lat

Filip Chajzer i Bianka Chajzer tydzień po ślubie pojawili się w telewizji

Filip Chajzer obecny jest w polskim show-biznesie od prawie dwudziestu lat. Prezenter poszedł tym samym w ślady znanego ojca. Na ekranie zadebiutował w 2009 roku jako reporter serwisu "Stolica" w TVN Warszawa. W czasie gdy dziennikarz nabywał zawodowego doświadczenia, jego przyszła żona zaczynała dopiero samodzielnie jeść łyżeczką i składać pierwsze zdania.

Mimo sporej różnicy wieku szybko znaleźli wspólny język. Poznali się w połowie lutego bieżącego roku i niemal od razu postanowili spędzić ze sobą całe życie. W maju Filip Chajzer oświadczył się ukochanej. Nie dla nich długie narzeczeństwo. Zakochani krótko po zaręczynach rzucili się w wir przygotowań do ślubu. Równo przed tygodniem były gwiazdor TVN-u i młodziutka Bianka stanęli przed ołtarzem.

Nowożeńcy zamiast w podróż poślubną rozpoczęli rajd po studiach nagraniowych. Kilka dni po ślubie Filip i Bianka Chajzerowie poprowadzili wspólnie podcast. Był to koniec ukrywania się wybranki gwiazdora. Z kolei dzisiejsze przedpołudnie gościli w programie "Mówię Wam".

Zobacz również: Tak wyglądał Filip Chajzer w roku narodzin Bianki Chajzer. Poznalibyście go?

Ile Bianka Chajzer ma naprawdę lat. Filip Chajzer uderza w hejterów!

W rozmowie z Mateusza Hładkiego odnieśli się m.in. do złośliwych komentarzy twierdzących, że Bianka i Filip w podcaście rozmawiali ze sobą jak osoby, które dopiero się poznają. Największe kontrowersje wzbudza wiek żony dziennikarza. Początkowo twierdzono, że ma zaledwie 19 lat. Były gwiazdor TVN żarliwie temu zaprzecza - Bianka ma być aż o rok starsza.

- Ta narracja, która została wytworzona, jak to "naście" brzmi... - mówił Chajzer. - Jakby była niepełnoletnia - dodał Hładki. - To dokładnie tak brzmi. I też ta hejterska narracja została w ten sposób przyjęta i nie ukrywam, że bardzo dużo krwi mi napsuła - stwierdził Filip Chajzer.

Bianka Chajzer powiedziała, że urodziła się w lutym 2006 roku. Przyszłego męża miała poznać krótko po świętowaniu dwudziestu urodzin. Co ciekawe, Pudelek dotarł do dokumentów, które nie pokrywają się z tymi zapewnieniami. Według nich wybranka Chajzera urodziła się na początku 2007 roku. Te informacje potwierdziła portalowi również osoba z otoczenia rodziny Bianki.

Zobacz również: Młodziutka żona Filipa Chajzera ma za sobą debiut w telewizji. Zagrała niespełnioną influencerkę!

20

Sonda Lubisz Filipa Chajzera? Tak Nie