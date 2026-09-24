Tak wyglądał Filip Chajzer w roku narodzin Bianki Chajzer. Poznalibyście go?

Początki związku Filipa i Blanki Chajzerów

Ślub Filipa Chajzera z młodszą Bianką wywoływał emocje od samego początku. Gdy tylko wyszło, że się spotykają, opinia publiczna miała wiele zastrzeżeń do ich relacji. Głównie przez różnicę wieku. Filip jednak od początku zaznaczał, że to nie ma znaczenia, bo łączy ich wielka miłość. Jak zaznaczył celebryta, dziewczyna początkowo miała kompletnie nie kojarzyć, kim on w ogóle jest. Myślała, że pracuje jako lekarz, a jego praca w mediach wywołała u niej ogromne zaskoczenie.

Szybko jednak zyskali wspólny język, przełamali pierwsze lody i zdecydowali się razem zamieszkać oraz wyremontować dom. Ważnym testem dla ich relacji było też spotkanie z teściową – Filip z ulgą wspominał, że jego mama bardzo ciepło przyjęła nową wybrankę syna, co ostatecznie przypieczętowało ich rodzinne relacje i dało zielone światło do kolejnych kroków. Początkowo mężczyzna bronił się przed publikacją wizerunku partnerki w sieci. Starał się ją ukrywać i chronić przed mediami.

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Ślub Filipa i Blanki Chajzerów

Para szybko jednak zaczęła planować swój ślub, o czym wspomnieli we wspólnym podcaście. Uroczystość odbyła się dokładnie 19 września 2026 roku w Krakowie. Do ostatniej chwili para czekała na dokumenty, aby móg zalegalizować związek. Uroczystości udzielił duchowny znany z programu "The Traitors". Panna młoda wystąpiła w klasycznej kreacji, którą na sali ślubnej zamieniła w lekką sukienkę. Ze względu na remont i pracę parze pozostało jedynie przełożyć podróż poślubną do Nowego Jorku na okres świąteczny. Jak zaznaczał Filip - obecnie odkładają po prostu na to fundusze.

Tak Filip wyglądał w roku urodzeniu Bianki Chajzer

Internauci od początku zaznaczali, że Filipa i Biankę dzieli dosyć spora różnica wieku. Dziewczyna urodziła się prawdopodobnie w 2006 roku, kiedy to prezenter miał już 22 lata i założoną rodzinę.

- Faktem jest, że ta różnica wieku, bardzo ciekawa i interesująca jak się o tym mówi, to jednak tak się zastanawiałem, czy będzie o czym gadać. Pamiętam, że jak usiedliśmy naprzeciwko siebie, ja się nigdy w życiu z nikim tak nie śmiałem. Każdy żart okazywał się być śmieszny i w jedną i w drugą stronę. Ja z miejsca poczułem "wow, o co chodzi?" - powiedział Filip w swoim podcaście.

Postanowiliśmy wygrzebać stare zdjęcia Filipa Chajzera sprzed prawie 20 lat. Już nie tylko 2006 rok, czyli rok urodzenia Bianki, ale również, gdy miała rok, dwa... Jak kiedyś wyglądał znany prezenter? Zobaczcie w galerii zdjęć!

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