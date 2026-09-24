Mariusz miał obawy przed "Rolnik szuka żony". Nie wszystkie kandydatki mogły szukać miłości?

Mariusz miał wątpliwości, gdy czytał listy od kandydatek

Udział w "Rolnik szuka żony" to dla wielu uczestników szansa na znalezienie miłości, ale także wejście do świata mediów. Mariusz nie ukrywa, że właśnie ten drugi aspekt budził w nim pewne obawy. Zastanawiał się, czy wszystkie kandydatki rzeczywiście chcą poznać jego, czy może dla niektórych udział w programie był okazją do pokazania się przed kamerami.

Gdzieś z tyłu głowy miałem takie też wątpliwości, że mogą być osoby, które może chcą bardziej pokazać się w mediach, zaistnieć czy coś

- przyznał w rozmowie z "Super Expressem".

Uczestnik "Rolnik szuka żony" podkreśla jednak, że były to jedynie obawy, które pojawiły się jeszcze przed poznaniem kobiet. Z czasem jego spojrzenie na całą sytuację mocno się zmieniło.

Po poznaniu kobiet Mariusz zmienił zdanie

Mariusz nie ma wątpliwości, że kandydatki, które pojawiły się w programie, przyjechały przede wszystkim po to, by go poznać. Jak przyznaje, żadna z nich nie sprawiała wrażenia osoby szukającej rozgłosu.

Moim zdaniem z tych dziewcząt, co były, to myślę, że żadna z nich nie pod tym względem, tylko bardziej żeby poznać mnie, moją osobę.

Uczestnik programu podkreśla, że dzięki występowi w "Rolnik szuka żony" miał okazję spotkać wiele wartościowych osób.

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"To była bardzo dobra decyzja"

Mariusz przyznaje, że zgłoszenie się do programu wymagało od niego wyjścia ze strefy komfortu. Kamery śledzą uczestników niemal na każdym kroku, a ich życie prywatne staje się tematem rozmów widzów. Mimo to uważa, że było warto. Widzowie również docenili jego szczerość i naturalność. Sam Mariusz przyznaje, że spotyka się głównie z pozytywnymi reakcjami.

Na ogół pozytywne komentarze. Nie widziałem, żeby ktoś gdzieś negatywnie pisał o mojej osobie.

Jak potoczą się jego dalsze losy w programie? Tego na razie zdradzić nie może. Jedno jest pewne - jak sam zapowiada, w kolejnych odcinkach nie zabraknie emocji.

Mariusz z „Rolnik szuka żony” o udziale w programie

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