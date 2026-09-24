Ukochana Chajzera kusi dekoltem. Postawiła na odważny fason i odsłoniła więcej, niż zwykle

Bianka Chajzer postawiła na odważną kreację

Bianka Chajzer opublikowała na Instagramie nagrania z wizyty w atelier Violi Piekut. Na filmach można zobaczyć ją w długiej sukni w odcieniu głębokiej butelkowej zieleni. Kreacja zwracała uwagę nie tylko eleganckim kolorem, ale przede wszystkim bardzo głębokim dekoltem i dopasowanym krojem podkreślającym sylwetkę. Całość uzupełniała krótka, skórzana ramoneska narzucona na ramiona, która dodała stylizacji nowoczesnego charakteru. To kolejny raz, gdy młoda żona Filipa Chajzera pokazuje, że dobrze czuje się w wyrazistych i kobiecych fasonach.

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Bianka Chajzer po ślubie znalazła się w centrum zainteresowania

Bianka Chajzer coraz śmielej zaznacza swoją obecność w mediach społecznościowych. Internauci poznali ją przede wszystkim za sprawą związku z Filipem Chajzerem, a dziś coraz częściej publikuje własne treści i odsłania kolejne fragmenty swojej codzienności. Od czasu ślubu para pozostaje jednym z najgłośniej komentowanych małżeństw w polskim show-biznesie. Nic więc dziwnego, że każda nowa publikacja Bianki przyciąga uwagę.

Wymowne słowa o kobiecości

Przy okazji najnowszego wpisu Bianka podzieliła się również refleksją na temat kobiecości i pewności siebie.

Kobiecość nie potrzebuje sztywnej definicji... czasem ma kolor zieleni, miękkość dzianiny i odwagę skórzanej ramoneski, a najpiękniej wygląda wtedy, gdy czujesz się po prostu sobą

- napisała 20-latka. Słowa te dobrze oddają charakter zaprezentowanej stylizacji. Bianka postawiła na elegancję połączoną z odważnymi akcentami, stawiając na modę, która podkreśla indywidualność i pewność siebie.

Buduje własny wizerunek

Od momentu, gdy Filip i Bianka Chajzerowie powiedzieli sobie sakramentalne "tak", zainteresowanie ich życiem prywatnym wyraźnie wzrosło. Młoda żona prezentera coraz częściej pojawia się jednak nie tylko u boku męża, ale również samodzielnie buduje swoją obecność w mediach społecznościowych. Najnowsze nagranie pokazuje, że Bianka chętnie eksperymentuje ze stylem i nie boi się odważnych modowych wyborów. Ta kreacja na długo zapadnie w pamięć jej obserwatorom.

Zobacz w naszej galerii, jak Bianka prezentuje się w sukni Violi Piekut.

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