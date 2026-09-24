Kolejny alert RCB tego samego dnia. „W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo”

Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali po godzinie 8.00 alerty RCB o treści:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”

Dodajmy, że to kolejny alert, jaki otrzymali w czwartek (24 września) mieszkańcy tych województw. Tuż przed godziną 6.00 rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y z taką samą treścią:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”

Alert ten jednak został odwołany tuz przed godziną 7.00:

„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski."

DORSZ z komunikatem. "Niezbędne siły i środki"

Dowództwo Operacyjne RSZ wydało w tej sprawie komunikat.

- Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, ponownie operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji- możemy w nim przeczytać.