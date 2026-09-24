Kolejny alert RCB tego samego dnia. „W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo”

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-24 8:18

Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali tuż po godzinie 8.00 alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). To już drugi raz w czwartek, 24 września 2026.

Czerwona grafika z napisem SUPER PILNE! na tle kuli ziemskiej. O nowych alertach RCB przeczytasz na SE.
Autor: SE Grafika z napisem "SUPER PILNE!" na czerwonym tle z zarysem kuli ziemskiej, symbolizująca ważne wiadomości dotyczące decyzji prezydenta w sprawie weta ustawy o kryptoaktywach, o czym można przeczytać w Super Biznes.

Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali po godzinie 8.00 alerty RCB o treści:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”

Dodajmy, że to kolejny alert, jaki otrzymali w czwartek (24 września) mieszkańcy tych województw. Tuż przed godziną 6.00 rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y z taką samą treścią: 

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”

Alert ten jednak został odwołany tuz przed godziną 7.00:

„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski."

DORSZ z komunikatem. "Niezbędne siły i środki"

Dowództwo Operacyjne RSZ wydało w tej sprawie komunikat.  

- Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, ponownie operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji- możemy w nim przeczytać.

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