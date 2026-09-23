Młodziutka żona Filipa Chajzera ma za sobą debiut w telewizji. Zagrała niespełnioną influencerkę!

Filip Chajzer poślubił 20-letnią ukochaną

Filip Chajzer (41 l.) w 2011 roku poślubił swoją młodzieńczą miłość. Małżeństwo zakończyło się po dwóch latach, a w sumie po dziesięciu latach związku. Dziś prezenter nie lubi wracać do tamtych czasów. Do tego kilka lat temu przeszedł nawrócenie i ślub cywilny nie ma dla niego teraz żadnego znaczenia. W sobotę, 19 września przysięgał przed Bogiem miłość i wierność małżeńską zaledwie 20-letniej Biance.

Staż związku Filipa Chajzera i jego młodej żony nie jest za długi. Poznali się w lutym podczas pracy nad podcastem, a w maju byli już po zaręczynach. Były gwiazdor TVN-u początkowo ukrywał tożsamość partnerki. W mediach społecznościowych pokazywał jedynie jej dłoń lub tył sylwetki. Jednak im bliżej było do ślubu, tym coraz częściej oznaczał w relacjach instagramowy profil wybranki. Jeszcze do niedawna był on prywatny i miał nieco ponad 300 obserwujących.

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Bianka Chajzer ma już za sobą debiut w telewizji

Trzy dni po ślubie wszystko się zmieniło i Bianka Chajzer nie ukrywa już swojej twarzy. W poniedziałek Chajzer pokazał zajawkę "Filip i Bianka Chajzer Podcast". Odcinek z udziałem 20-latki ukazał się we wtorkowy wieczór. Krótko po tym jej profil stał się publiczny, a obserwujących przybywa jej w ekspresowym tempie. Obecnie jest ich ponad 30 tysięcy.

Wiele wskazuje na to, że młodziutka producentka podcastów może zostać nową gwiazdą polskiego show-biznesu. Jeszcze przed ślubem otrzymała propozycję występu w kolejnym sezonie "Królowej przetrwania". Jak udało nam się dowiedzieć, nie skorzystała z niej. Jednak wszystko jeszcze przed nią.

Internauci odkryli, że wtorkowy występ Bianki nie był jej debiutem przed profesjonalną kamerą. Jesienią ubiegłego roku wystąpiła w jednym z odcinków "Ukrytej prawdy"! Żona Filipa Chajzera zagrała w nim studentkę Martę, która marzy o karierze influencerki. Dla sławy była w stanie zrobić naprawdę wiele. W odcinku dla klików i rozpoznawalności zdecydowała się uwieźć i upokorzyć 25-letniego Jacka. Ostatecznie nie skończyło się to dla niej dobrze.

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