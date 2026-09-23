Roksana Węgiel w sukni ślubnej podbija USA. Zaskoczyła fanów w środku nocy

Choć wakacje jeszcze w pełni nie przeminęły, Roksana Węgiel już wyczekiwała nadejścia chłodniejszych miesięcy. Piosenkarka wielokrotnie podkreślała, że to właśnie ta pora roku jest jej najbardziej bliska. Obserwatorzy artystki na platformach społecznościowych doskonale zdają sobie sprawę z jej upodobań do domowego zacisza, gdzie z przyjemnością przygotowuje wypieki z cynamonem, czyta lektury z kubkiem gorącego napoju i szuka natchnienia na kolejne przedsięwzięcia artystyczne. Dodatkowo chętnie wybiera się na grzybobranie. Warto dodać, że jakiś czas temu piosenkarka wzięła udział w zabawie, sprawdzając, do jakiego gatunku grzyba jest najbardziej podobna.

Nowy singiel Roksany Węgiel hymnem jesieni?

Obecny sezon wokalistka powitała bardzo energicznie. Wraz z mężem Kevinem przebywa za oceanem, gdzie wspólnie rozwijają kolejne projekty muzyczne, współpracując między innymi z cenionym producentem Wondą, który stworzył przeboje dla takich ikon jak Shakira i Whitney Houston. Jednak artystka postanowiła nie trzymać swoich fanów w niepewności podczas nowojorskich sesji nagraniowych. Z myślą o sympatykach jesiennej aury zaprezentowała premierowo utwór pod tytułem "Jesień trwa (bez końca)", by umilić im ten melancholijny czas.

Roksana Węgiel w USA. Zaskakujący klip do nowej piosenki

Najnowsza kompozycja Roksany Węgiel idealnie wpisuje się w gusta fanek jesiennych wieczorów i ma duże szanse na miano przeboju tej pory roku. Utwór brzmi niczym klimatyczna kontynuacja bardzo udanego przeboju zatytułowanego "Błękit". To niewątpliwie obiecujący prognostyk, zwłaszcza że ten wcześniejszy singiel z minionego albumu 21-latki był kluczowym momentem w jej artystycznej drodze.

Nowej piosence "Jesień trwa (bez końca)" towarzyszy również obraz. Materiał wideo zrealizowano w błyskawicznym tempie na terenie Hamptons w stanie Nowy Jork. Na ekranie można podziwiać, jak artystka spaceruje po wyludnionych plażach, mając na sobie kreację ślubną. Jesienny klimat idealnie komponuje się z rozkwitającym uczuciem, a ujęcia z tego wyjątkowego teledysku dostępne są w załączonej galerii zdjęć.

ESKA Story #1 - Roxie i Kevin