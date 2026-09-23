Powrót legendy po dwunastu latach

Dla wielu z nas Gandalf w wykonaniu Sir Iana McKellena to postać ikoniczna, niemal nierozerwalnie związana z historią współczesnego kina. Od czasu premiery filmu „Hobbit: Bitwa Pięciu Armii” minęło już dwanaście lat i wydawało się, że wielki mag na dobre pożegnał się ze Śródziemiem. Tymczasem 87-letni aktor sprawił swoim fanom ogromną niespodziankę, potwierdzając, że po raz kolejny sięgnie po kostium słynnego czarodzieja.

Emocje wokół tego powrotu wzmogły się, gdy w sieci pojawiło się nagranie pochodzące bezpośrednio z planu nowej produkcji. Widzimy na nim Sir Iana McKellena w pełnej, doskonale znanej charakteryzacji – z długą brodą i w charakterystycznym stroju. Fakt, że artysta w wieku 87 lat zdecydował się na powrót do tak wymagającej roli, budzi nie tylko nostalgię, ale przede wszystkim głęboki podziw dla jego formy i niesłabnącego zaangażowania zawodowego.

🚨 BREAKING: The first look at Sir Ian McKellen as Gandalf on the set of “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” has been released. 🎬 pic.twitter.com/slCulgs2vS— Tolkien Universe (@Tolkienuniverse) September 17, 2026

Znane twarze za sterami nowej produkcji

Nowy projekt, nad którym obecnie trwają prace, nosi tytuł „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” (Polowanie na Golluma). Według zapowiedzi Warner Bros, trafi do kin 17 grudnia 2027 roku.

Dla fanów serii istotny jest fakt, że za produkcję odpowiadają osoby doskonale znające ten świat. Reżyserem filmu został Andy Serkis, który wcześniej sam stworzył niezapomnianą kreację Golluma przy użyciu techniki motion capture. Produkcją zajmuje się natomiast Peter Jackson, twórca sukcesów oryginalnej trylogii.

Również zespół scenariuszowy składa się z doświadczonych twórców. Nad historią pracują Fran Walsh oraz Philippa Boyens, a dołączyła do nich Phoebe Gittins oraz scenarzysta Arty Papageorgiou. Obecność tak zgranego zespołu, który od lat buduje filmowe uniwersum oparte na prozie Tolkiena, daje nadzieję na godną kontynuację losów ulubionych bohaterów.

Inspiracja dla pokoleń

Historia powrotu Sir Iana McKellena do roli Gandalfa ma wymiar wykraczający poza same ramy kina fantasy. Dla wielu osób po 50. roku życia przykład tego brytyjskiego aktora jest niezwykle pokrzepiający. Pokazuje on bowiem, że wiek nie musi stanowić przeszkody w kontynuowaniu swojej życiowej drogi i realizowaniu największych pasji.

Fani na całym świecie reagują na tę wiadomość z ogromnym entuzjazmem. Powrót tak wyrazistego aktora do roli, która poruszyła miliony serc, przywołuje falę ciepłych wspomnień i przypomina o sile kulturowej pamięci. Widok 87-letniego artysty na planie jest żywym dowodem na to, że prawdziwa magia tkwi w witalności i odwadze do podejmowania nowych zadań, bez względu na metrykę.

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