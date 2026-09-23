Gwiazdy uwikłane w toksyczne relacje! Ada Fijał pokazała odważny klip

Ada Fijał nie zwalnia tempa! Po głośnym singlu "Nie, nie miłość" artystka wraca z kolejną muzyczną propozycją. Tym razem przygotowała teledysk do utworu "Red Flag", w którym spotkała prawdziwą śmietankę polskiego show-biznesu. W produkcji występują m.in. Małgorzata Socha, Krystian Wieczorek, Maurycy Popiel, Lidia Popiel, Izabela Skierska, Radek Rutkowski, Krzysztof Hulboj, Jakub Pursa i Konrad Wróblewski.

Już sam skład robi wrażenie, ale to, co dzieje się przed kamerą, przyciąga uwagę jeszcze bardziej. Gwiazdy wcielają się w bohaterów różnych historii miłosnych, a między parami aż iskrzy od emocji. Są czułe gesty, bliskość, namiętne spojrzenia i gorące uściski. Całość została nakręcona w mocnym, seksownym klimacie.

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Socha, Wieczorek, Popiel i Fijał w jednym klipie! Jest naprawdę gorąco

"Red Flag" to muzyczna opowieść o relacjach, które od początku mogą wysyłać ostrzegawcze sygnały. Problem w tym, że kiedy pojawia się fascynacja i pożądanie, łatwo przymknąć oko na to, co powinno wzbudzić naszą czujność.

Teledysk pokazuje cztery pary znajdujące się na różnych etapach związków. Każda historia jest inna, ale wszystkie łączy jedno - ogromne emocje. Bohaterowie przyciągają się, kuszą i próbują odnaleźć się w relacjach, które nie zawsze są tak proste, jak mogłoby się wydawać.

Na ekranie szczególnie mocno wyróżniają się Ada Fijał i Maurycy Popiel. Aktor wciela się w kelnera symbolizującego "Pożądanie". Pojawia się wtedy, gdy między bohaterami zaczyna robić się naprawdę gorąco. Ada z kolei jest tytułową "Red Flag" - uosobieniem relacji, która potrafi być jednocześnie niezwykle magnetyczna i ryzykowna.

Twórcy postawili na bardzo charakterystyczną oprawę. Teledysk tonie w czerwieni, która podkreśla namiętność, pożądanie, ale również niebezpieczeństwo. Jest modowo, tanecznie, niezwykle zmysłowo i bardzo seksownie.

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