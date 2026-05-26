Ada Fijał z własnym cyklem w "Pytaniu na Śniadanie". "Zapraszam do mojego adahadowego świata"

Ada Fijał słynie z kolorowych stylizacji i niebanalnych wyborów modowych. Tym razem jej pasja trafia na szklany ekran - aktorka dołącza do ekipy "Pytania na Śniadanie", gdzie poprowadzi własny cykl modowy "Moda od A do F". Czego możemy się spodziewać? Z Adą nuda i przewidywalność nam nie grożą. Aktorka i influencerka zapowiada, że zabierze widzów do swojego "adahadowego świata".

F jak Fijał, F jak fashion

Nazwa cyklu mówi sama za siebie, choć kryje w sobie pewien żart.

"Moda od A do F" - to dość łatwe do rozkminienia, do zapamiętania. Chociaż śmieję się, że trendy są na literę T, więc nie wiem jak dobrniemy do tych trendów, skoro zaczynamy od A do F. Ale F to też jest fashion, to też jest moda, a to wszystko się wiąże - nie tylko z moimi inicjałami, ale też po prostu z modą

- mówi Ada Fijał.

Ada Fijał kocha modę

Kiedy Ada Fijał dostała propozycję dołączenia do programu, od razu wiedziała, że to dobry ruch.

Moja pierwsza myśl była taka, że cieszę się, że jest coraz więcej mody w telewizji. To dla mnie jest super, jak i dla wszystkich ludzi, którzy kochają modę. Ucieszyłam się bardzo i zastanawiałam się, czy i jak sobie poradzę. Zawsze jest ta nutka niepewności, ale kocham modę - więc co tam może być trudnego

- mówi w rozmowie z nami.

Zaproszenie do "adahadowego świata"

Czego widzowie mogą się spodziewać?

Myślę, że jak będzie energia i fajni współtowarzysze w postaci wspaniałych prowadzących, to damy radę. Zapraszam widzów do swojego świata - do mojego adahadowego świata

- zapowiada Fijał.

"Pytanie na Śniadanie" można oglądać od codziennie od 7:30 w TVP2.

