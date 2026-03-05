Nie uwierzysz, czym zajmowała się Ada Fijał, zanim została gwiazdą! Szok

Ada Fijał doskonale wie, jak wzbudzać emocje w show-biznesie

W polskim świecie rozrywki Ada Fijał od lat błyszczy nie tylko talentem aktorskim, ale i wyczuciem stylu. Jej pojawienia się na czerwonych dywanach czy imprezach branżowych zawsze budzi emocje i zachwyt. Jednak niewiele osób wie, że zanim aktorka zaczęła podbijać ekran, była związana z całkiem innym światem - stomatologią. Niedawno Fijał postanowiła podzielić się z fanami na Instagramie wyjątkową pamiątką - swoją dawną wizytówką z czasów, gdy pracowała w gabinecie dentystycznym.

Zobacz też: Piękna gwiazda Polsatu i przystojny aktor zrobili to na oczach milionów. Ona ma męża, a on się niedawno rozwiódł!

Ada Fijał ma nietypowy pierwszy zawód

Podczas wiosennych porządków znalazłam to coś, co musicie zobaczyć na 2 . zdjęciu (czyli moje poprzednie wcielenie). Kto zaskoczony, a kto zna tę historię? - napisała aktorka pod zdjęciem wizytówki, które wzbudziło prawdziwe zaskoczenie wśród jej obserwatorów. Dla wielu osób to było całkowite novum, jak można łączyć świat stomatologii z artystyczną pasją?

W rzeczywistości droga Ady była bardzo przemyślana. W 2000 roku ukończyła stomatologię na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dwa lata później zdobyła dyplom Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, wówczas funkcjonującej jako PWST. Taki podwójny profil edukacyjny pokazuje jej determinację i wszechstronność.

W jednym z wywiadów dla "DDTVN" aktorka zdradziła, że wybór studiów medycznych był w dużej mierze naturalnym wyborem w jej rodzinie.

U mnie w domu panowała dość naukowa atmosfera. Moja mama jest stomatologiem, przez wiele lat pracowała na uczelni medycznej jako wykładowca. Oboje rodziców robiło doktoraty. Ja wygrałam olimpiadę biologiczną, dostałam się bez egzaminu do biol-chemu. To była naturalna droga. Mówiłam, że będę artystką, ale rodzice traktowali to jako pasję i uważali, że zawód trzeba mieć porządny - mówiła gwiazda.

Dziś Ada Fijał jest symbolem połączenia pasji i odpowiedzialności. Jej przeszłość stomatologiczna jest zaskakującym kontrastem do obecnego życia pełnego błysku, sesji zdjęciowych i udziału w programach telewizyjnych. Fani, którzy znają ją jedynie z ekranów, teraz mogą spojrzeć na nią z nowej perspektywy i docenić jej wszechstronność.

Zobacz też: Janja Lesar i Katarzyna Zillmann w intymnym nagraniu! Teraz już wszystko jasne?

Zobacz naszą galerię: Nie uwierzysz, czym zajmowała się Ada Fijał, zanim została gwiazdą! Szok

33

Sonda Lubisz oglądać gwiazdy? Tak Nie Trudno powiedzieć