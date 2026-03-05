Była żona Wiśniewskiego wróciła w wielkim stylu! Tajner zachwyciła sylwetką na premierze

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-03-05 17:50

Na premierze trzeciego sezonu programu "Królowa przetrwania" pojawiło się wiele gwiazd i celebrytek, które walczyły o uwagę fotoreporterów na ściance. Jedną z osób, która szczególnie przyciągnęła spojrzenia, była Dominika Tajner. Celebrytka zaprezentowała się w jasnej, eleganckiej stylizacji, która podkreślała jej nową, smukłą sylwetkę. Jej metamorfoza jest tak spektakularna, że wielu obserwatorów nie może uwierzyć, jak bardzo się zmieniła. No po prostu szok!

Kim jest Dominika Tajner?

Dominika Tajner od lat jest obecna w polskich mediach i świecie show-biznesu. Choć jest córką znanego trenera narciarskiego Apoloniusza Tajnera, szerszej publiczności dała się poznać przede wszystkim dzięki swojej aktywności medialnej i życiu prywatnemu, które przez lata budziło spore zainteresowanie. Dużym echem odbił się jej związek z liderem zespołu Ich Troje, Michałem Wiśniewskim. Małżeństwo tej pary było szeroko komentowane w mediach, a sama Tajner zaczęła coraz częściej pojawiać się na branżowych wydarzeniach oraz w programach telewizyjnych.

Zobacz też: Fagata wypuściła ją na salony! Kim jest Naatalisa z "Królowej przetrwania"?

Dominika Tajner wzięła się za odchudzanie kilka lat temu

Popularność celebrytki jeszcze bardziej wzrosła, gdy wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Widzowie mogli zobaczyć ją w zupełnie nowej odsłonie, mierzącą się z wymagającymi treningami i scenicznymi występami. Teraz ponownie wróciła na ekran, tym razem jako uczestniczka reality show "Królowa przetrwania", co ponownie skierowało na nią uwagę fanów.

Zobacz także: Ukochana Hakiela chwali się dużym i jędrnym biustem. Na dowód ma zdjęcia! "Zawsze taki miałam"

Wielka metamorfoza Dominiki Tajner. Na premierze "Królowej przetrwania" zachwycała sylwetką

Podczas premiery nowego sezonu programu Tajner pojawiła się w efektownej stylizacji, która wyróżniała się na tle zielonej ścianki. Postawiła na jasny zestaw w odcieniu ecru, zdobiony błyszczącymi elementami. Górną część stroju stanowiła krótka bluzka z głębokim dekoltem w kształcie litery V.  

Zobacz też: Szykuje się zmiana w "Tańcu z Gwiazdami"? Zdrójkowski gotów wskoczyć na scenę!

Całość uzupełniały szerokie spodnie z wysokim stanem wykonane z tej samej tkaniny. Luźne nogawki i delikatne prześwity sprawiały, że stylizacja prezentowała się nowocześnie, a jednocześnie bardzo kobieco. Subtelny pasek podkreślał talię, a minimalistyczna biżuteria dopełniała całość. Celebrytka postawiła także na elegancki makijaż - mocniej podkreślone oczy, rozświetloną cerę i naturalny kolor ust. Włosy upięła w luźny kok z wypuszczonymi pasmami.

Jednak to nie tylko stylizacja była tematem rozmów. Od pewnego czasu Dominika Tajner przechodzi ogromną metamorfozę. W ostatnich latach schudła około 30 kilogramów, co wyraźnie zmieniło jej wygląd. Smuklejsza twarz, wyraźniej zarysowane kości policzkowe i nowa sylwetka sprawiły, że wiele osób ma problem z rozpoznaniem jej na pierwszy rzut oka.

Zobacz też: Dominika Serowska wyznaje: "Nie jestem osobą utalentowaną". Odkrywa, kto jest jej wzorem

Zobacz naszą galerię: Była żona Wiśniewskiego wróciła w wielkim stylu! Tajner zachwyciła sylwetką na premierze

Dominika Tajner chce wierzyć w miłość - czy znalazła drugą połówkę?
Galeria zdjęć 44
Sonda
Będziesz oglądać reality show "Królowa przetrwania"?
Dominika Tajner szczerze o kulisach rozstania z Wiśniewskim. "Niewiele nas już łączyło" SE
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOMINIKA TAJNER
królowa przetrwania
TVN