Była żona Wiśniewskiego wróciła w wielkim stylu! Tajner zachwyciła sylwetką na premierze

Kim jest Dominika Tajner?

Dominika Tajner od lat jest obecna w polskich mediach i świecie show-biznesu. Choć jest córką znanego trenera narciarskiego Apoloniusza Tajnera, szerszej publiczności dała się poznać przede wszystkim dzięki swojej aktywności medialnej i życiu prywatnemu, które przez lata budziło spore zainteresowanie. Dużym echem odbił się jej związek z liderem zespołu Ich Troje, Michałem Wiśniewskim. Małżeństwo tej pary było szeroko komentowane w mediach, a sama Tajner zaczęła coraz częściej pojawiać się na branżowych wydarzeniach oraz w programach telewizyjnych.

Zobacz też: Fagata wypuściła ją na salony! Kim jest Naatalisa z "Królowej przetrwania"?

Dominika Tajner wzięła się za odchudzanie kilka lat temu

Popularność celebrytki jeszcze bardziej wzrosła, gdy wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Widzowie mogli zobaczyć ją w zupełnie nowej odsłonie, mierzącą się z wymagającymi treningami i scenicznymi występami. Teraz ponownie wróciła na ekran, tym razem jako uczestniczka reality show "Królowa przetrwania", co ponownie skierowało na nią uwagę fanów.

Zobacz także: Ukochana Hakiela chwali się dużym i jędrnym biustem. Na dowód ma zdjęcia! "Zawsze taki miałam"

Wielka metamorfoza Dominiki Tajner. Na premierze "Królowej przetrwania" zachwycała sylwetką

Podczas premiery nowego sezonu programu Tajner pojawiła się w efektownej stylizacji, która wyróżniała się na tle zielonej ścianki. Postawiła na jasny zestaw w odcieniu ecru, zdobiony błyszczącymi elementami. Górną część stroju stanowiła krótka bluzka z głębokim dekoltem w kształcie litery V.

Zobacz też: Szykuje się zmiana w "Tańcu z Gwiazdami"? Zdrójkowski gotów wskoczyć na scenę!

Całość uzupełniały szerokie spodnie z wysokim stanem wykonane z tej samej tkaniny. Luźne nogawki i delikatne prześwity sprawiały, że stylizacja prezentowała się nowocześnie, a jednocześnie bardzo kobieco. Subtelny pasek podkreślał talię, a minimalistyczna biżuteria dopełniała całość. Celebrytka postawiła także na elegancki makijaż - mocniej podkreślone oczy, rozświetloną cerę i naturalny kolor ust. Włosy upięła w luźny kok z wypuszczonymi pasmami.

Jednak to nie tylko stylizacja była tematem rozmów. Od pewnego czasu Dominika Tajner przechodzi ogromną metamorfozę. W ostatnich latach schudła około 30 kilogramów, co wyraźnie zmieniło jej wygląd. Smuklejsza twarz, wyraźniej zarysowane kości policzkowe i nowa sylwetka sprawiły, że wiele osób ma problem z rozpoznaniem jej na pierwszy rzut oka.

Zobacz też: Dominika Serowska wyznaje: "Nie jestem osobą utalentowaną". Odkrywa, kto jest jej wzorem

Zobacz naszą galerię: Była żona Wiśniewskiego wróciła w wielkim stylu! Tajner zachwyciła sylwetką na premierze

44

Sonda Będziesz oglądać reality show "Królowa przetrwania"? Tak, zapowiada się ciekawie! Nie, to nie dla mnie