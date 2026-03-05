Friz biegał po galerii w stroju dzika. Nagrania świadków trafiły do sieci

Friz w stroju dzika w centrum handlowym

Temat dzikiej zwierzyny na stałe zagościł w twórczości Karola Wiśniewskiego, stając się motywem przewodnim jego ostatnich aktywności w sieci. Friz przeszedł od słów do czynów i zamiast jedynie odstraszać zwierzęta, sam postanowił wcielić się w jedno z nich. Do internetu, w tym na platformę TikTok, trafiły materiały wideo przedstawiające influencera w przebraniu dzika na terenie jednego z centrów handlowych. Mężczyzna poruszał się na czworaka, wydawał odgłosy warczenia i doskakiwał do zaskoczonych klientów sklepów. Część obserwatorów szybko zidentyfikowała milionera pod maskotką, inni nie kryli zdumienia całą sytuacją. Wiele wskazuje na to, że powstawał wtedy nowy film na kanał twórcy, choć oficjalny materiał jeszcze nie ujrzał światła dziennego. Internauci, oglądając relacje świadków, coraz częściej sugerują, że granica dobrego smaku została w tym przypadku przekroczona.

Karol Wiśniewski i jego walka z dzikami

Niedawno Karol Wiśniewski relacjonował swoje potyczki z nieproszonymi gośćmi, którzy regularnie odwiedzali teren wokół jego luksusowej posiadłości. Influencer chwalił się w mediach społecznościowych swoimi sposobami na przepędzenie stada, a jednym z bardziej kontrowersyjnych pomysłów było użycie różowej farby. W te specyficzne działania obronne włączona została również jego córka.

"Sio, sio sio!!" - krzyczała dziewczynka do dzików na wideo opublikowanym na TikToku.

Druga ciąża Wersow i płeć dziecka

Początek 2026 roku przyniósł fanom Ekipy radosną nowinę o powiększeniu rodziny najpopularniejszej pary w polskim internecie. Wersow oraz Friz oficjalnie potwierdzili, że spodziewają się drugiego potomka, publikując wzruszający materiał wideo w serwisie YouTube. Na nagraniu główną rolę odegrała ich córka, trzymająca zdjęcie z badania ultrasonograficznego. Informacja ta natychmiast stała się tematem numer jeden w portalach plotkarskich i społecznościowych. Niedawno para zdradziła kolejny szczegół, ujawniając, że Maja wkrótce doczeka się brata.

