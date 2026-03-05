Kim jest Artur Orzech? Od rockowego zespołu po największą scenę Europy!

2026-03-05

Przez lata stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej telewizji. Dla wielu widzów transmisja z Konkurs Piosenki Eurowizji jest niepełna bez jego charakterystycznego komentarza. Artur Orzech od dekad towarzyszy Polakom podczas muzycznego widowiska. Kim dokładnie jest? Prześwietlamy jego sylwetkę!

Artur Orzech niezapomniany komentator Eurowizyjny

Artur Orzech to prezenter i dziennikarz, który w młodości współtworzył rockową grupę Róże Europy, od ponad trzydziestu lat jest mocno związany z Eurowizją. Jego komentarze na stałe wpisały się w historię polskich transmisji konkursu, dlatego wielu fanów nie wyobraża sobie oglądania wydarzenia bez jego głosu.

Artur Orzech nie był pierwszym, który komentował Eurowizję!

Zanim jednak Artur Orzech przejął tę rolę na stałe, konkurs komentowali inni dziennikarze. W okresie PRL retransmisje prowadził Bogusław Brelik, natomiast pierwszą relację na żywo w polskiej telewizji w 1991 roku przygotował Ryszard Rembiszewski.

Rok później Telewizja Polska zaproponowała komentowanie konkursu duetowi: Maria Szabłowska i Arturowi Orzechowi. Współpracowali przy dwóch edycjach, a od momentu debiutu Polski w Konkurs Piosenki Eurowizji 1994 Orzech przejął rolę komentatora samodzielnie. Z krótką przerwą w drugiej połowie lat 90. pozostawał nim przez ponad dwadzieścia pięć lat.

W 2021 roku jego współpraca z Telewizja Polska zakończyła się w głośnych okolicznościach. Przez kilka edycji konkurs komentowali inni prezenterzy, w tym Aleksander Sikora oraz Marek Sierocki. Ostatecznie jednak Orzech powrócił do tej roli w 2024 roku, ku radości wielu fanów widowiska.

Co jeszcze robi Artur Orzech?

Kariera Artura Orzecha nie ogranicza się jednak wyłącznie do Eurowizji. Urodzony w Jelenia Góra dziennikarz ukończył studia iranistyczne i przez pewien czas pracował naukowo, a później związał się z mediami. Prowadził liczne programy rozrywkowe, festiwale i gale muzyczne. Prywatnie przeżywa natomiast wyjątkowy czas, w lutym 2025 roku po raz drugi został ojcem.

