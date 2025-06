Paulina Chylewska przyłapana na przebierankach w pracowni sukien ślubnych! Dekolt prawie do pępka

Nie żyje Marcin Ziębiński. Miał tylko 57 lat! Był synem znanej aktorki. To on stworzył "Banksterów", jako dziecko grał w "Czterdziestolatku"

Na sporcie zna się jak mało kto. Paulina Chylewska przez lata związana była z redakcją sportową TVP. Rok temu wróciła na Woronicza. Tym razem sprawdza się także w formatach muzycznych. Została jedną z prowadzących ostatniej edycji "The Voice of Poland", a teraz będzie błyszczeć na festiwalu w Opolu. I to dosłownie!

W poniedziałek tuż przed południem Paulina Chylewska i jej stylista Olaf Kasperski zjawili się w podwarszawskim atelier projektantki Julii Gastoł. Dziennikarka mierzyła kreacje, w których zaprezentuje się na scenie. W oko wpadły jej m.in. dwie zielone kreacje - jedna z nich, w całości pokryta cekinami, robi oszałamiające wrażenie! Pomarańczowa pięknie podkreśliła talię Chylewskiej, a biała... ma dekolt prawie do pępka!

Które sukienki wybierze gwiazda? O tym przekonamy się już w piątek, gdy razem z Łukaszem Nowickim (51 l.) poprowadzi opolski koncert Premier. W konkursie udział wezmą m.in. Patrycja Markowska, Paulla, Katarzyna Żak czy zespół Pectus.

Kto poprowadzi festiwal w Opolu 2025?

Pozostałe koncerty festiwalu w Opolu poprowadzą Grażyna Torbicka, Tomasz Raczek, Gabi Drzewiecka i Artur Orzech. W roli prowadzącego festiwal zadebiutuje też aktor Michał Sikorski. Festiwal w Opolu 2025 potrwa wyjątkowo aż cztery dni - od 12 do 15 czerwca.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Paulina Chylewska zaprezentuje się na festiwalu. Która kreacja będzie najlepsza?

