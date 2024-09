Paulina Chylewska o atmosferze w TVP. "To są mity i bujdy". Zdradza, jaka jest prawda

Paulina Chylewska ma niespełna 46 lat i niemal 30 doświadczenia w pracy w telewizji - głównie Telewizji Polskiej. Zaczynała jako 18-letnia dziewczyna. W 1996 r. dołączyła do obsady TVP3 Bydgoszcz, ale szybko trafiła na główną antenę. Najpierw prowadziła "Rower Błażeja", później pokazała, że jej pasją jest komentowanie wydarzeń sportowych.

W 2017 r. odeszła z TVP i znalazła zatrudnienie w Polsacie. Jednak 7 lat później jej głos można było znów usłyszeć w TVP! Gwiazda stacji wróciła do telewizji, w której stawiała pierwsze kroki. Sprawdziła się podczas omawiania wydarzeń związanych z igrzyskami olimpijskimi w Paryżu, ale dostała też nowe wyzwanie. Została prowadzącą 15. edycji "The Voice of Poland".

Zobacz także: Paulina Chylewska w TVP odważyła się na TAKI strój. Pamiętacie, jak wyglądała kiedyś?

Chylewska wróciła do TVP, musiała podjąć trudną decyzję. Obawiała się o swoją pozycję, gdy poparła Babiarza?

Chylewska uchodzi za profesjonalistkę, ma własne zdanie i nie waha się robić tego, co jest zgodne z jej przekonaniami. Tak było, gdy zaraz po swoim powrocie do TVP postanowiła poprzeć apel o przywrócenie do pracy Przemysława Babiarza. Dziennikarz został zawieszony podczas pracy nad igrzyskami olimpijskimi.

Czy Paulina Chylewska bała się, apelując o powrót Przemysława Babiarza do TVP, że jej pozycja zostanie zagrożona?

Myślę, że na ten temat wszystko już zostało powiedziane. Jesteśmy na jesiennej ramówce Telewizji Polskiej i fajnie, żebyśmy popatrzyli w przyszłość, na to, co będzie się działo, a nie to, co za nami - powiedziała "Super Expressowi" Paulina Chylewska.

Zobacz także: Przemysław Babiarz zirytował widzów. Gdy pojawił się problem, w komentarzach zrobiło się ostro

Chylewska przyjaźni się z Babiarzem i Kurzajewskim

Dziennikarka wciąż ma świetne kontakty nie tylko z Babiarzem, ale i z Maciejem Kurzajewskim, który także podziela jej pasję do sportu.

Z Maćkiem Kurzajewskim jesteśmy w kontakcie. Mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy i zdradzę, że ten kontakt nadal utrzymujemy. Kibicujemy sobie nawzajem. W naszym zawodzie ścieżki w różnych miejscach się przeplatają. Maciek kibicuje temu, co ja robię w Telewizji Polskiej. Ja bardzo jemu kibicuję w Polsacie – uśmiecha się dziennikarka.

Twierdzi, że w TVP panuje przyjazna atmosfera.

Nie ma żadnej rywalizacji. To są mity i bujdy, które narastały przez lata. Mam przyjaciół z telewizji, takich, których znam od wielu lat, jeszcze z czasów "Roweru Błażeja". To mega zgrana ekipa. Mam też przyjaciół z tego późniejszego okresu. Nie jest ich wielu, ale są osoby, z którymi mam miłe wspomnienia – zapewnia Chylewska.

Zobacz także: Gwiazdy błyszczały w TVP. Chylewska w nowej roli, Cichopek gra na dwa fronty, Gąsiewska, jakiej się nie spodziewacie!

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy na konferencji ramówkowej TVP. Ale rozmach!

Paulina Chylewska: W telewizji mam wielu przyjaciół Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.