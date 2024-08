Pilne! Marta Manowska i syn legendy "Klanu" poprowadzą "The Voice Senior". Oficjalny komunikat TVP

Igrzyska olimpijskie, które przez ostatnie dni budziły ogrom emocji, przechodzą do historii. Polakom na zmaganiach we Francji udało się wywalczyć 10 medali. - Wszystko, co piękne kiedyś się kończy - podsumował jeden z komentatorów Telewizji Polskiej na początku imprezy. Transmisję z gali można było śledzić w TVP, na stronie TVP Sport i na platformie Max.

Zanim jednak widzowie zobaczyli galę zakończenia zmagań, obejrzeli studio olimpijskie. O polskiej drodze po medale opowiadali Patryk Ganiek, Monika Pyrek, Krzysztof Ignaczak i Paulina Chylewska. Dziennikarka niedawno znów zawitała w stacji, w której zaczynała swoją przygodę z telewizją. W studiu jak zawsze była profesjonalistką - i dziennikarsko, i ze względu na bogatą wiedzę sportową. Nie można jednak nie wspomnieć również o jej wizerunku. Blisko 46-letnia gwiazda wyglądała doskonale.

Paulina Chylewska pokazała klasę w studiu TVP tuż przed galą zakończenia igrzysk olimpijskich we Francji

Chylewska do studia przyszła ubrana w czerwoną garniturową sukienkę. Wyrazisty strój uzupełniła delikatnym obuwiem - mieniącymi się sandałkami na szpilkach. Wcześniej na swoim instagramowym profilu pokazała zdjęcie, do którego pozowała innym czerwonym zestawie - spodniach i topie. Ta barwa zdecydowanie jej służy.

Pamiętacie, jak Chylewska nosiła się ponad 20 lat temu, gdy dopiero zaczynała karierę w telewizji publicznej?

Paulina Chylewska lata temu. Tak prezentowała się na początku kariery w TVP

Chylewska miała zaledwie 18 lat, kiedy rozpoczęła pracę w TVP Bydgoszcz. Prowadziła programy dla młodzieży i szybko okazała się w tym doskonała. Była sympatyczna, naturalna i umiała odnaleźć się w każdej sytuacji. Nic dziwnego, że wkrótce trafiła do stacji ogólnopolskiej. Tam była gospodynią "Roweru Błażeja", ale już w 2004 r., a więc 20 lat temu, zaczęła wybijać się jako dziennikarka sportowa. Działała jako jedna z niewielu kobiet w tej "branży".

Smukła, bardzo dziewczęca dziennikarka wyglądała na młodszą niż była w rzeczywistości. Choć od jej debiutu w TVP minęło prawie 30 lat, to się nie zmieniło. Gwiazda telewizji ma młodzieńczą urodę, którą umiejętnie podkreśla. Zobaczcie zdjęcia!

Paulina Chylewska NOWĄ prowadzącą The Voice of Poland!