Gorący news od TVP nadszedł w niedzielę, 11 sierpnia, z samego rana. - Poznajcie prowadzących nowej edycji The Voice Senior TVP. Będą nimi Marta Manowska i Robert Stockinger. Nowe odcinki już wkrótce w TVP2 - czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na Facebooku. Marty Manowskiej przedstawiać nikomu nie trzeba. Robert Stockinger natomiast to także prezenter ze sporym dorobkiem (przez 13 lat pracował m.in. w "Dzień Dobry TVN", skąd odszedł na początku 2024 roku). Prywatnie jest synem Tomasza Stockingera, czyli słynnego Pawła z serialu "Klan". Znany już także skład jurorski w "The Voice Senior". Do niedawna wiadomo było, że znajdą się w nim Małgorzata Ostrowska, Andrzej Piaseczny i Robert Janowski. W końcu poznaliśmy ostatnie nazwisko. Zawodników oceniać i trenować będzie Tatiana Okupnik, czyli wielka gwiazda początku XX wieku.

Zobacz pod artykułem naszą galerię: Tomasz Stockinger i Robert Stockinger. Syn aktora poszedł do mediów opowiedzieć o problemach w domu

- Tatiana to profesjonalistka, której dłuższa przerwa z pewnością nie zaszkodziła, co udowodniła swoim występem w Opolu. Cieszymy się, że zdecydowała się na powrót na scenę oraz do przyjęła zaproszenie do programu. Na pewno świetnie poradzi sobie jako trenerka w "The Voice Senior" - mówił Pudelkowi informator z kręgów TVP. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji jurorami show TVP byli: Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Halina Frąckowiak oraz Tomasz Szczepanik. Program prowadzili natomiast Marta Manowska i Rafał Brzozowski.

Nie przegap: Marta Manowska jest zakochana? Fani pytają, gwiazda TVP odpowiada