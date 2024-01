Aktorka wróciła do gry, ale do końca życia musi...

Robert Stockinger to znany i lubiany dziennikarz telewizyjny. Swoje pierwsze telewizyjne kroki stawiał w redakcji "Dzień dobry TVN". Pracę na rogu Hożej i Marszałkowskiej zaczął 13 lat temu jako stażysta. Później szybko piął się po szczeblach kariery i mogliśmy oglądać go na wizji obok m.in: Doroty Wellman, Ewy Drzyzgi czy Anny Senkary. Jednak w środę media obiegła informacja o jego odejściu z programu. Jak donosi jeden z portali plotkarskich, ma on przejść do "Pytania na śniadanie". Poznajcie szczegóły!

Robert Stockinger odchodzi z "Dzień dobry TVN". Ma prowadzić "Pytanie na śniadanie"

W TVP od czasu zmiany władzy przeszła prawdziwa burza. Ze stacją żegnały się największe nazwiska, w tym między innymi prowadzący "Pytanie na śniadanie": Anna Popek, Tomasz Wolny, czy Małgorzata Opczkowska. Jak donosi serwis "Plotek", zasilić szeregi prowadzących śniadaniówkę w TVP ma Robert Stockinger.

- Robert Stockinger zostanie nowym prowadzącym "Pytanie na śniadanie". Z tej okazji jest bardzo podekscytowany. On w TVN-ie od dawna marzył o awansie i roli prowadzącego. Był rozczarowany, jak ostatnio kolejny raz inne osoby sprzątnęły mu tę fuchę sprzed nosa. Gdy pojawiła się propozycja z TVP, długo się nie wahał. Nie chciał być wiecznie tylko reporterem, a niestety TVN widział go tylko w tej roli - mówi informator "Plotka".

