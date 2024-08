Burza wśród kleru! Co na to duchowni?

Marta Manowska chroni swoje życie prywatne

Marta Manowska (40 l.) zyskała popularność dzięki roli prowadzącej programy "Rolnik szuka żony" oraz "Sanatorium miłości". Chociaż od lat pomaga ich uczestnikom w odnalezieniu miłości, sama nie opowiada za dużo o swoim życiu prywatnym. Gwiazda TVP jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie zamieszcza wiele zdjęć zza kulis oraz prywatnych wyjazdów.

Chociaż chętnie dzieli się z fanami fragmentami swojego prywatnego życia, to nie wdaje się w zbyt wiele szczegółów. Nie opowiada zbyt często np. o swoich sercowych rozterkach. Fani od dawna życzą swojej ulubienicy znalezienia prawdziwej miłości. Kilka lat temu Manowska łączona była z z Łukaszem Siebiersem, uczestnikiem trzeciego sezonu "Rolnika".

"Nigdy nie komentuję takich rewelacji, bo po pierwsze mi się nie chce, a po drugie nie ma to najmniejszego sensu. Potem wszyscy jeszcze bardziej się tym nakręcają, a ja staram się żyć trochę obok tej całej show-biznesowej machiny, spokojnie i w swoim tempie na swoich warunkach" - tłumaczyła wtedy w rozmowie z "Show".

Następnie u jej boku podczas podróży widziany był Robert Bodzianny, brat innego uczestnika programu, Pawła Bodziannego. Zapytana o to, co ich łączy Marta Manowska odpowiedziała, że przyjaźń i po prostu bardzo dobrze im się razem podróżuje. Wszystko wskazuje jednak na to, że znajomość z gwiazdorem "Rolnika" rzeczywiście pomogła sympatycznej prezenterce w znalezieniu miłości.

Gwiazda TVP jest szczęśliwie zakochana?

Od pewnego czasu Manowska spędza czas w towarzystwie uczestnika programu "Wyspa przetrwania", Danielem Wiśniowskim. Na początku lipca razem ze znajomymi odpoczywali nad mazurskimi jeziorami. Para miała poznać się podczas ślubu Marty Paszkin i Pawła Bodziannego. Z komentarzy pod jest z postów małżonków można wywnioskować, że Manowska i Wiśniowski zostali usadzeni przy tym samym stole. I tak się wszystko zaczęło.

Pod rocznicowym filmikiem z wesela Paszkin i Bodziannego, gwiazda TVP napisała: "My też dziś świętujemy! Waszą i Naszą. Zdrowia! Szczęścia! Niech trwają". Uczestniczka "Rolnika" odpisała na to: "Suuuuper, że połączyło Was nasze wesele". Następne słowa prowadzącej "Sanatorium miłości" nie pozostawiają wątpliwości. "...i uczucia" - stwierdziła krótko.

Ostatnio fani wróżą Manowskiej zaręczyny. Świadczyć ma to tym pierścionek na serdecznym palcu oraz szeroki uśmiech gwiazdy. Pod jednym z postów, na którym Marta relaksuje się w hamaku, fan napisał: "No chyba się …zabujałaś". Manowska odpisała mu żartobliwie: "Totalnie".

