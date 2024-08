Zaręczyny w Licheniu i głośne rozstanie. Tak Piotr Mróz radzi sobie po zerwaniu z narzeczoną. Nie uwierzycie

Piotr Mróz, 36-letni aktor dobrze znany widzom śledzącym "Gliniarzy", "Barwy szczęścia" czy "Pierwszą miłość", do niedawna był w związku z modelką Agnieszką Wasilewską. Tworzyli piękną parę, ale ich relacja to już przeszłość. Zakochani planowali nawet ślub, a że aktor jest bardzo wierzący, zaręczyli się w Licheniu, co niestety nie pomogło. Po zerwaniu Mróz znów skupił się na wierze. Co ratuje go w tym trudnym czasie? Nie zgadniecie.