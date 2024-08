Shazza 20 lat później. Co się z nią dzieje? Była królową disco polo, nagle zniknęła

Shazza miała tajemniczy uśmiech, doskonałą figurę, fryzurę, której nie sposób zapomnieć, no i chwytliwe piosenki. "Bierz, co chcesz, wszystko weź, co tylko mam. Bierz, co chcesz, nawet deszcz i z włosów wiatr" - niemożliwe, że nie kojarzycie tego refrenu. Piosenka powstała w latach 90. i trafiła na płytę "Egipskie noce" z 1995 r. Shazza miała już wówczas ugruntowaną pozycję na scenie disco polo, jednak to właśnie ten hit sprawił, że usłyszeli o niej absolutnie wszyscy.

Jak naprawdę nazywa się Shazza?

Marlena Magdalena Pańkowska, bo tak naprawdę nazywa się gwiazda kryjąca się pod pseudonimem Shazza, miała wówczas 28 lat. Była pięknością, a charakterystyczna fryzura "na Kleopatrę" sprawiła, że nie sposób było jej pomylić z innymi wykonawczyniami. O Shazzie nagle zrobiło się głośno, a jej płyty sprzedawały się niczym świeże bułeczki.

Wcześniej Pańkowska była częścią zespołu Toy Boys Tomasza Samborskiego, z którym pracowała, ale była też związana prywatnie. Gdy popularność wokalistki rosła, namówił ją na występowanie solo. To była doskonała decyzja. Shazza wylansowała kilka hitów disco polo, które do dziś mają swoich wiernych fanów. "Bierz, co chcesz" to największy z jej przebojów. Ale były jeszcze "Baiao Bongo" czy "Egipskie noce".

Nagle Shazza zniknęła

Lata leciały, Shazza długo była na topie. W 1999 r. wydała płytę ze swoimi największymi, a rok później ukoronowała swoją popularność okładką "Playboya". To wydanie magazynu sprzedano w rekordowym nakładzie. Pojawiła się też w Opolu, wystąpiła w filmie i w Teatrze Telewizji, a w 2012 r. widzowie zobaczyli ją w talent show "Disco Star", gdzie była jedną z jurorek.

Shazza wciąż śpiewała, koncertowała, nagrywała, jednak w końcu jej popularność zaczęła spadać. Piosenkarka coraz rzadziej pojawiała się publicznie aż w końcu całkiem zniknęła. W 2022 r. wyznała, że walczyła z chorobą nowotworową.

Shazza miała raka

Dwa lata temu Shazza wyznała, że od jakiegoś czasu walczy z nowotworem. - Może to jest ten właściwy moment, żeby o tym powiedzieć - stwierdziła w "Pytaniu na śniadanie". - Można powiedzieć, że ja nie miałam żadnych objawów. Robiłam kontrolne badania. Jadąc na jeden z koncertów, wykonałam rezonans magnetyczny i się okazało, że jestem chora - wyznała. Okazało się, że miała chłoniaka. Diagnoza "powaliła ją z nóg". Później zaczęła się walka o zdrowie.

- Moja choroba pojawiła się u progu pandemii, która była trudnym czasem dla nas wszystkich. Dla mnie dodatkowo, bo przyszło leczenie, więc musiałam szczególnie na siebie uważać. Poddałam się wówczas pierwszej chemioterapii. W tej chwili przechodzę przez kolejną terapię. Jestem pełna nadziei i wierzę, że uda mi się pokonać nowotwór - opowiadała w rozmowie z "Super Expressem" w 2022 r.

- Praca zawodowa i spotkania z publicznością dają mi siłę i pozytywną energię do dalszej walki z chorobą. To mnie buduje wewnętrznie i czuję cały czas, że jestem potrzebna. Nagrywamy z Tomkiem nowe piosenki i teledyski, gramy koncerty, zarówno mniejsze jak i te dla dużych telewizji, których w związku z jubileuszem będzie kilka w tym roku - dodała.

Shazza wróciła

W 2023 r. Shazza wydała nową piosenkę "Siły miłości". Nadal koncertuje. Prowadzi też konto na Instagramie. To właśnie tam znajdziecie jej najnowsze zdjęcie z czerwcowego koncertu. "Każda chwila jest ulotna i żadna się nie powtórzy... za wszystkie z WAMI dziękujemy. Ciepłego dnia kochani. Pozdrawiamy i do zobaczenia na koncertach" - brzmi podpis.

Piosenkarka wciąż współpracuje z Tomaszem Samborskim. Disco polo grają i śpiewają od ponad 30 lat, ale nie są już razem.

