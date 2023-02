Shazza zachorowała na nowotwór. Gwiazda disco polo wyznała: "Wynik powalił mnie z nóg"

Joanna Koroniewska pisze o zniszczonym życiu. Te wiadomości są przerażające. "Po latach jestem na to odporna"

Shazza o nowotworze

Fani disco polo zamarli, kiedy jakiś czas temu wyszło na jaw, że diva polskiej muzyki tanecznej choruje na nowotwór. Teraz o samych trudnych momentach opowiedziała sama zainteresowana. Shazza, czyli Magdalena Pańkowska dowiedziała się, że ma nowotwór, kiedy Polsce wybuchła pandemia covid. - Wynik na początku powalił mnie z nóg, ale jestem silną osobą, więc się zebrałam i wzięłam za siebie. Jestem silna i wierzę, że wszystko będzie dobrze - zdradziła wokalistka w książce "Kobiety przełomu". Okazuje się, że choroba była szokiem, gdyż sama nie odczuwała żadnych niepokojących objawów, a badania kontrolne były bez zastrzeżeń. Dopiero wynik rezonansu magnetycznego zaniepokoił medyków.

To publiczność daje jej siłę do walki o zdrowie

Choroba zmieniła jej stosunek do kariery. Kiedy Shazza w latach 90. była jedną z najpopularniejszych gwiazd disco polo, nie lubiła, kiedy media zbytnio się interesowały nią prywatnie, a ludzie zaczepiali ją na ulicy. - Z czasem poczułam się nieco zmęczona (…) Wychodząc z domu, zmieniałam wygląd, zakładałam różne peruki, czapki, żeby mieć trochę oddechu, poczuć się swobodniej - opowiedziała w książce "Kobiety przełomu". Kiedy rozpoczęła walkę o zdrowie, okazało się, że jedną z rzeczy, które dają jej siłę są jej fani. Teraz zupełnie inaczej patrzy na swoją popularność. - Praca zawodowa i spotkania z publicznością dają mi siłę i pozytywną energię do dalszej walki z chorobą. To mnie buduje wewnętrznie i czuję cały czas, że jestem potrzebna - pokreśliła Shazza.