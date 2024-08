Anna Jurksztowicz od dawna walczy o uzyskanie rozwodu z mężem. Z Krzesimirem Dębskim spędziła aż 40 lat. Zakochała się w nim jeszcze w latach 80., wyszła za mąż po kilkunastu latach związku. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci - Marii i Radzimira. Ale ich relacja, jak się później okazało, była daleka od ideału. W końcu Jurksztowicz zapragnęła rozwodu, Dębski też chciał się uwolnić. Oboje złożyli wnioski rozwodowe, każde z nich miało swoje powody. Zdrady kompozytora oznaczały dla piosenkarki jedno - rozwód z orzeczeniem o winie męża.

- Rozwód z orzeczeniem o winie w przypadku nieślubnego dziecka i licznych zdrad, które nietrudno udowodnić, jest oczywisty. Ale ze względu na finanse na pewno będzie się ciągnął - zdradziła w 2022r. przyjaciółka gwiazdy.

Rozwód Jurksztowicz i Dębskiego - minęły prawie trzy lata, a orzeczenia brak

Niestety, sprawa jest w toku od końca 2021 r., rozprawy odbywają się co kilka miesięcy, a końca nie widać. Ostatnio małżonkowie spotkali się w sądzie niemal rok temu - 30 sierpnia 2023 r. Choć Jurksztowicz miała nadzieję na to, że rozprawa będzie ostatnią, myliła się. Rozwód nie doszedł do skutku. Co dalej?

Co z rozwodem Jurksztowicz i Dębskiego? Jest problem

Ostatnie spotkanie małżonków na sali sądowej odbyło się w sierpniu zeszłego roku. Wówczas sąd, ku ich zaskoczeniu, nakazał obojgu mediacje. Jak się można domyślić, po niemal dwóch latach walki rozwodowej (ze zdradami w tle), nie były najlepszym pomysłem i zakończyły się porażką.

- Mediacja skończyła się niepowodzeniem. Liczymy jednak na to, że wrześniowa rozprawa będzie już ostatnia - powiedział "Faktowi" adwokat Marcin Muśnicki, który w sądzie reprezentuje Annę Jurksztowicz.

Para w sądzie spotka się już za miesiąc. Czy to będzie ich ostatnia wizyta, z której wyjdą jako rozwodnicy? Przekonamy się.

- Ta rozprawa trwa tak długo, bo muszę bronić sprawiedliwości i prawdy, a przede wszystkim swojej godności. Bo to jedyna rzecz, która mi pozostała. (...) Nie mogę się w tej sytuacji zgodzić na rozwód bez orzekania o winie. Gdyby zachował się jak dżentelmen i przeprosił nas wszystkich i nasze dzieci, moglibyśmy się rozwieść w sposób cywilizowany, bez tych wszystkich rozpraw - mówiła Jurksztowicz w zeszłym roku.

