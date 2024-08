Śmierć Krzysztofa Banaszyka wstrząsnęła jego najbliższymi, ale i osobami, z którymi aktor pracował. Pojawiał się w serialach, wcześniej grał na deskach teatrów w całej Polsce, lecz w ostatnich latach karierę robił głównie jako aktor dubbingowy. Jego twarz kojarzą ci, którzy oglądali np. serial "39 i pół", gdzie Banaszyka można było oglądać u boku Tomasza Karolaka. "Odszedł Krzysiek Banaszyk... Korba z 39.5" - napisał krótko Karolak na swoim profilu na Instagramie pod czarno-białym zdjęciem z kolegą.

Tomasz Karolak pożegnał kolegę z planu. "To nie jest wiek na umieranie"

- Wiedziałem, że Krzysiek walczy o życie, ale do ostatniej chwili miałem nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy - powiedział "Super Expressowi" Tomasz Karolak. - Jestem wstrząśnięty. Przepracowaliśmy razem całe "39 i pół" i "39 i pół tygodnia"! Krzysiek był też genialnym lektorem i w pewnym momencie zrezygnował z aktorstwa dla komfortu pracy samemu. I on z tej samotności już nie wyszedł. 54 lata to nie jest wiek na umieranie. Jestem wstrząśnięty - podsumował.

Krzysztof Banaszyk pozostawił dzieci i partnerkę

Banaszyk dubbingował wiele filmowych i serialowych hitów, również animowanych. Użyczył też swojego głosu do popularnych gier. To on był Joelem z kultowej już gry "The Last of Us". Aktor robił karierę i był doceniany w świecie dubbingu.

Jednak nie zależało mu na bywaniu na imprezach show-biznesowych i chętnie rezygnował z przebywania w światłach fleszy. Dużo częściej na czerwonym dywanie można było spotkać jego byłą partnerkę Małgorzatę, z którą aktor doczekał się syna. Razem wychowywali też Maję z poprzedniego związku aktorki. Obecnie Jan jest już dorosły - ma 21 lat.

Banaszyk był też ojcem Lenki. Osierocona 10-latka to owoc związku z obecną partnerką.

Była partnerka zmarłego Banaszyka, Małgorzata Sadowska, jest znaną aktorką

Małgorzata Sadowska to aktorka, którą widzowie na pewno kojarzą z "Klanu", "M jak miłość" czy "Pierwszej miłości". Pochodzi z niewielkiego Lipna, ale udało jej się wybić. Wciąż jednak jest mocno związana z Kujawami i rodzinną miejscowością. Niedawno gwiazda razem z córką pojawiła się w Lipnie na odsłonięciu pomnika Poli Negri.

Na co zmarł Krzysztof Banaszyk? Jaka była przyczyna śmierci? Co z pogrzebem?

Przyczyny śmierci Krzysztofa Banaszyka nie podano do informacji publicznej. Nie wiadomo też jeszcze, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb aktora.

