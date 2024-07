Zofia Czerwińska była gwiazdą o charakterystycznej urodzie i talencie, który zapewnił jej wiele świetnych ról. Grała w "Czterdziestolatku", stworzyła postać Malinowskiej w "Świecie według Kiepskich. Pojawiła się w kultowym filmie lat 50. "Popiół i diament", była uczestniczką rejsu w jeszcze bardziej znanym "Rejsie". Starsi widzowie mogą pamiętać ją z "Bruneta wieczorową porą", "Misia" czy serialu "Alternatywy 4". PRL-owski przemysł filmowy bez niej nie istniał! Ale gwiazda grała niemal do końca swoich dni.

Czerwińska ostatnią rolę zagrała zaledwie miesiąc przed śmiercią. Odeszła w marcu 2019 r. po operacji kręgosłupa. Zmarła tuż przed swoimi 86. urodzinami, została pochowana na jednym z warszawskich cmentarzy. Kilka lat po jej śmierci na miejscu pochówku stanął nowy pomnik Czerwińskiej. Widać go już z daleka. Zwłaszcza zdjęcie przyciąga wzrok.

Wyjątkowy pomnik Zofii Czerwińskiej. Co to za cytat?

Zofia Czerwińska była wielką gwiazdą, tego nie można jej odmówić. Wyróżniał ją talent komediowy, miała też oryginalną urodę. To połączenie działało cuda. Czerwińska była uwielbiana. Dostała nawet Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Gdy umarła, o jej miejsce spoczynku zadbał przyjaciel - Mariusz Szczygieł. To on postarał się o minimalistyczny pomnik z zaskakującym cytatem i pięknym zdjęciem.

Na jasnej płycie wyryto słowa: "Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej". To cytat z samej Czerwińskiej, która była znana z trafnych powiedzonek. Poprzedni nagrobek nie oddawał charakteru wspaniałej aktorki.

Nagrobek Czerwińskiej. Czemu wybrano takie zdjęcie?

Cytat to tylko jeden z elementów pomnika. Powyżej zabawnych, ale jakże prawdziwych słów umieszczono zdjęcie Czerwińskiej z młodości. Wykonano je w latach 70., gdy aktorka była w szczytowej formie. Miała około 40 lat, wiele ciekawych ról na koncie i świetlaną przyszłość przed sobą.

"Zosia Czerwińska bardzo lubiła to swoje zdjęcie z lat 70. i nawet powiesiła nad łóżkiem. Chcemy z jej rodziną umieścić je na nowym nagrobku" - informował Szczygieł. I tak właśnie się stało. Można powiedzieć, że Czerwińska "wybrała" sobie to zdjęcie sama. Rodzina i przyjaciele znali ją jak nikt.

