Zofia Czerwińska po czterech latach doczekała się nowego grobu. Spójrzcie na ten napis!

W listopadzie przyjaciel Zofii Czerwińskiej, dziennikarz Mariusz Szczygieł (57 l.), opublikował na swoim internetowym profilu jej czarno-białe zdjęcie. Dodał, że znajdzie się ono na pomniku gwiazdy.

"Zosia Czerwińska bardzo lubiła to swoje zdjęcie z lat 70., i nawet powiesiła nad łóżkiem. Chcemy z jej rodziną umieścić je na nowym nagrobku" - napisał. Niewiadomą pozostawał wówczas napis, który miał zostać wyryty na płycie. O jego wyborze mieli zdecydować fani.

"Chcielibyśmy pod tym dużym zdjęciem na pomniku dać napis. W związku z tym mam do Szanownej Publiczności pytanie, bo jestem rozdarty. Czy powinno to być zdanie z „Czterdziestolatka”, które natychmiast Zosię w głowie cmentarnego przechodnia identyfikuje? Kiedy pyta na tym grobie inżyniera Karwowskiego o herbatkę, to jakby wciąż po śmierci grała. Czy zdanie o namiocie, które pokazuje Zosię z mniej znanej strony, ale tekst jest jej i świadczy, jaki miała dystans do życia? - pytał wówczas Mariusz Szczygieł.

Tak wygląda pomnik Zofii Czerwińskiej

Wybór padł na cytat "Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej". Gwiazda pochowana była w rodzinnym grobie. Teraz całkowicie zmieniono jego wygląd. Zamiast lastryka pojawił się marmur. Stoi tam też znicz w ulubionym kolorze pani Zofii, czyli różowym.

Czerwińska zmarła 13 marca 2019 r. po ciężkiej operacji. Tuż przed pójściem do szpitala pożegnała się z przyjaciółmi, wyprawiając imprezę. 19 marca 2023 r. świętowałaby 90. urodziny.

