Nie żyje Krzysztof Banaszyk. Aktor miał tylko 54 lata. Znaliście go z prawdziwego hitu

O śmierci Krzysztofa Banaszyka poinformował Związek Zawodowych Aktorów Polskich. W sieci pojawił się wpis, który nie pozostawia wątpliwości: "Dotarła do nas bardzo przykra wiadomość. Odszedł Krzysztof Banaszyk - wieloletni członek ZZAP oraz członek Zarządu Głównego ZZAP w kilku kadencjach. Dziękujemy Krzysztofie za Twój wkład w rozwój Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Spoczywaj w pokoju" - czytamy. Niedługo później w mediach społecznościowych pojawił się post Jacka Kopczyńskiego. "Bardzo smutna wiadomość. Żegnaj BANANIE" - napisał zdruzgotany wieściami.

Krzysztof Banaszyk miał 54 lata. Robił karierę jako aktor, użyczał głosu do filmów i gier

Jeśli nie wszystkim znana jest twarz Banaszyka, to głos już na pewno. I mowa nie tylko o fanach filmów czy seriali. Aktor użyczył swojego głosu świetnej postaci - Joelowi z serii gier "The Last of Us". Lista jego osiągnięć jest oczywiście dużo dłuższa. Banaszyk podkładał głos pod postać Skryby w filmie "Asterix i Obelix. Misja Kleopatra", a monolog, który wygłosić, uznaje się wręcz za kultowy. Aktor był też Modliszką w "Kung Fu Panda", jego głos można usłyszeć w "Królu lwie".

Kilkanaście lat temu Krzysztof Banaszyk grał w popularnym serialu "Samo życie", a w "Klanie" wcielał się w obrońcę Ryśka Lubicza, w "39 i pół" był Korbą.

Banaszyk dubbingował takie hity jak "Dragon Ball" (jako Goku), "X-Men: Ewolucja", "Shrek" (jako kapitan straży lorda Farquaada), "Młodzi Tytani", serial o Batmanie - "Batman", "Fantastyczna Czwórka", "Hannah Montana", "Ratatuj", "Pingwiny z Madagaskaru", "Noc w muzeum 2", "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" (jako Wolverine) i wiele innych. Mówi się, że miał jeden z najbardziej charakterystycznych filmowych głosów.

Krzysztof Banaszyk w marcu świętował 54. urodziny

Banaszyk urodził się 23 marca 1970 r. Kilka miesięcy temu skończył 54 lata. W latach 90. skończył PWST w Warszawie. Grał w Teatrze Polskim w Poznaniu i w Teatrze Nowym w Łodzi. Działał też na deskach innych placówek, później występował w serialach, ale karierę zrobił głównie jako aktor dubbingowy. W tym fachu sprawdzał się jak mało kto.

Prywatnie był fanem wędkowania. Brał udział w zawodach wędkarskich dla aktorów.

