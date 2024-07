Ostatni wywiad Bogumiły Wander. "Nie wiedziałam, co się dzieje"

Trudno uwierzyć w to, że Bogumiły Wander nie ma już z nami. 80-letnia telewizyjna weteranka była jedną z tych prezenterek, które odpowiadały za tworzenie pierwszych polskich programów i szczególną atmosferę dawnej TVP. W telewizji publicznej zaczęła działać jeszcze w latach 60. jako 22-latka. Kiedy Bogumiła Wander po raz pierwszy pokazała się widzom, była studentką. Miała talent, charyzmę i urodę, której mogły pozazdrościć jej miss. Jej uśmiech i kaskada blond włosów do teraz mają wiernych fanów.

Bogumiła Wander miała 60 lat, gdy zniknęła z TVP. Na czerwonym dywanie pojawiała się coraz rzadziej

Ci jednak od lat nie oglądali swojej ulubienicy na antenie TVP. Wander odeszła z pracy w 2003 r. w wieku 60 lat, ale wciąż jeszcze pojawiała się publicznie. Brała udział w imprezach show-biznesowych, wystawach, galach. Do TVP na krótko wróciła w 2012 r.

Później okazjonalnie bywała na czerwonym dywanie - ostatnio w 2018 r. Dwa lata później pojawiła się informacja o tym, że Wander ciężko choruje. Miała Alzheimera.

Bogumiła Wander i jej ostatnie publiczne wyjście

Wander na emeryturze skupiła się na życiu prywatnym u boku ukochanego partnera, za którego wyszła jednak dopiero w 2005 r. po wielu latach związku. Wycofała się z życia publicznego. A gdy już pokazywała się publicznie, zwykle miała Baranowskiego u swego boku. Tak było też 14 lipca 2018 r., gdy oboje przyszli na "7 historii" - wernisaż fotografii Wojtka Białego. W wydarzeniu wzięła też udział Joanna Moro, która chętnie pozowała do zdjęć z Krzysztofem Baranowskim i Bogumiłą Wander. To były ostatnie publicznie wykonane ujęcia gwiazdy telewizji.

Kilka miesięcy wcześniej Wander pokazała się na premierze książki męża. W poprzednich latach bywała na premierach teatralnych i większych galach, ale były to wyjścia, które można policzyć na palcach jednej ręki.

Bogumiła Wander ostatnie lata spędziła w domu opieki

Ikona polskiej telewizji chorowała tak ciężko, że potrzebowała całodobowej opieki. Zamieszkała w ośrodku, który mógł ją zapewnić.

- Przyjeżdżam do niej, rozmawiamy, mówię normalnym, swoim językiem, a ona swoim, który trudno zrozumieć. Można wyłowić z niego tylko pojedyncze zdania. Fizycznie się trzyma, ale psychicznie przebywa w innym świecie. I na szczęście nie zdaje sobie z tego sprawy, w jakim - mówił Baranowski w rozmowie z "Vivą!".

Rok później sytuacja jeszcze się pogorszyła. - Umysłowo to już inny świat. Bogusia żyje już w innym świecie. Oddałbym wszystko, by mnie pamiętała. Kiedyś wydawało mi się, że przetrwam każdy życiowy sztorm. Teraz coraz trudniej jest mi w to wierzyć - zdradził mąż Bogumiły Wander Pomponikowi.

Bogumiła Wander była najpiękniejszą polską prezenterką. Szyk i klasa