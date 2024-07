Niewiarygodne, co planuje Tomasz Kot. To już jest przesądzone

Ewa Skibińska z roku na rok wydaje się coraz bardziej pewna siebie i swojej dojrzałej urody. Aktorka jest szalenie zmysłowa i pokazuje, że ma do siebie ogromny dystans. Wystarczy zajrzeć na jej instagramowy profil. Ostatnio 61-letnia gwiazda pokazała wszystkie swoje zmarszczki, ale nie po to, aby narzekać na nie czy swój wiek, o nie. Skibińska opublikowała serię zdjęć (zobaczycie je niżej), do których pozowała ze szczerym uśmiechem. Robiła też zabawne miny. A wszystko po to, by uwidocznić swoje naturalne piękno i pokazać, że zmarszczki mogą być sexy, dając tym samym przykład innym dojrzałym kobietom.

Ewa Skibińska w internecie jest bardzo odważna

Skibińska w sieci publikuje fotki, do których pozuje niekompletnie ubrana, w bikini albo w samym ręczniku. Na tych zdjęciach prezentuje się znacznie młodziej niż w serialach. Widzowie dobrze znają ją z roli Elżbiety w "Na dobre i na złe" oraz Teresy w "Pierwszej miłości". W tasiemcach, mimo płomiennorudych włosów, była raczej "szarą myszką". Poza planem rozkwita!

Ostatnio aktorka pojawiła się na festiwalu Dwa Brzegi i zachwyciła młodzieżowym wizerunkiem. Na panelu dyskusyjnym stawiła się ubrana w czarną letnią sukienkę, która sięgała jej aż do kostek. Minimalistyczną kreację Skibińska uzupełniła sportowymi butami. Wyglądała stylowo i nonszalancko. A do tego czarowała bajecznym uśmiechem.

Ewa Skibińska i emerytura? Jeszcze nie

Aktorka, choć jest już w wieku emerytalnym (jest też babcią!), ani myśli o odejściu z show-biznesu. Wciąż bywa na imprezach branżowych, nadal gra. Ostatnio można było ją oglądać w "Przyjaciółkach" i filmie "Ciepło". Zagrała też w "Odwilży" i hicie "Ślepnąc od świateł".

Gdy skończyła 60 lat, powiedziała w "Dzień dobry TVN": - Nie ukrywajmy, to jest wiek emerytalny w naszym kraju. Właściwie mogłybyśmy [nie była jedynym gościem w studiu - red.] odejść na zasłużony odpoczynek. Sama o tym myślałam, że jestem zmęczona. Za chwilę to jednak skasowałam, to był dla mnie wyjątkowo owocny rok, bardzo dużo pracowałam i pomyślałam sobie, że taka idzie informacja z kosmosu, żeby nie przestawać.

Anna Powierza nie do poznania! Czesia z "Klanu" zaskakuje metamorfozą. Dredy to dopiero początek