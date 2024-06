Kolejna rewolucja w "Dzień dobry TVN". Nowy sezon będzie inny

W czerwcu 2023 roku w TVN nastąpiło prawdziwe trzęsienie ziemi. Nagle prowadzący program "Dzień dobry TVN" masowo stracili pracę. Wśród zwolnionych byli: Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Kalczyńska, Agnieszka Woźniak-Starak, Andrzej Sołtysik i Małgorzata Ohme. Do programu nie wrócił także Filip Chajzer. Ostał się za to Krzysztof Skórzyński, który obecnie prowadzi "Dzień dobry TVN" w duecie z Ewą Drzyzgą. Choć prezenterowi zdarzają się wpadki, wydaje się, że w TVN ma mocną pozycję. Teraz niespodziewanie Krzysztof Skórzyński przekazał informację o kolejnej wielkiej rewolucji w śniadaniówce TVN. Zmiany mają wejść już od przyszłego sezonu! Dziennikarz sensacyjne informacje przekazał w rozmowie z portalem Shownews.pl. - Ten sezon będzie inny. Musimy jako "Dzień Dobry TVN" się rozwijać i iść do przodu. Będą nowe cykle, których do tej pory nie było. Mam nadzieję, że będziemy wyznaczać nowe standardy tego, jak wygląda telewizja śniadaniowa, a o reszcie przekonacie się wkrótce - zapowiedział nieco tajemniczo.

Zmiany personalne w "Dzień dobry TVN"? Krzysztof Skórzyński uspokaja

Wszyscy zastanawiają się, czy w śniadaniówce TVN nastąpią także zmiany personalne. Czy prezenterzy mogą bać się o swoją pracę? Przykłady takich gwiazd jak Agnieszka Woźniak-Starak czy Anna Kalczyńska pokazują, że niczego nie można być pewnym. Krzysztof Skórzyński jednak uspokaja. - Nic o tym nie wiem, żeby nie było wątpliwości - tak skomentował ewentualne zmiany w obsadzie "Dzień dobry TVN". Wydaje się, że ani on, ani Ewa Drzyzga, z którą prowadzi program, powodów do obaw nie mają. Duet ten znakomicie ze sobą współpracuje, a w razie gorszego dnia któregoś z prowadzących, drugi zawsze ratuje sytuację.

