"Dzień dobry TVN" w niedzielę, 17 września. Coś poszło nie tak

Po fali zwolnień z "Dzień dobry TVN" program prowadzą trzy pary prowadzących: Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, Dorota Wellman i Marcin Prokop, i Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski. W niedzielę, 17 września, w studiu gości - Izabelę Kunę i Maję Ostaszewską - przywitała pierwsza para. Zarówno Ewa Drzyzga, jak i Krzysztof Skórzyński to profesjonaliści pełną gębą, którzy zwykle są doskonale przygotowali do programy. Tym razem jednak doszło coś nie tak. Prezenter był w fatalnej dyspozycji i zaliczył aż trzy potężne wpadki. Tematem programu była m.in. komedia "Teściowe 2", która 15 września weszła do kin.

Trzy wpadki Krzysztofa Skórzyńskiego w "Dzień dobry TVN", Ewa Drzyzga ratowała sytuację

Krzysztof Skórzyński w "Dzień dobry TVN" poinformował widzów, że film od tygodnia jest w kinach (od 15 września do 17 września są... dwa dni, a nie siedem). Pierwszą wpadkę prostowała Maja Ostaszewska, mówiąc, że trwa weekend otwarcia. Potem Ewa Drzyzga pytała Izabelę Kunę o jej książkę "Klara", na podstawie której powstaje serial. Krzysztof Skórzyński wypalił natomiast, że serial już jest na Playerze, co z kolei sprostowała aktorka. Po dwóch wpadkach prezentera "Dzień dobry TVN" przyszła kolejna wtopa. Na koniec Skórzyński, żegnając się z widzami w niedzielę, życzył... "miłej soboty". Całe szczęście, że w śniadaniówce TVN była też Ewa Drzyzga, która ratowała sytuację, starając się zatrzeć złe wrażenie, które zrobił jej - mający ewidentnie słabszy dzień - kolega.

