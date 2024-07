Na instagramowym profilu Krzysztofa Grabowskiego, muzyka, który stworzył hity takich zespołów jak Strachy na Lachy, pojawiło się zdjęcie ze szpitala. Widać na nim "Grabaża" ubranego w szpitalny strój, z podłączonym wejściem do kroplówki i opatrunkiem po pobraniu krwi. 59-latek napisał, co się z nim dzieje. Okazuje się, że jest już po operacji prostaty. Muzyk i autor tekstów postanowił wykorzystać swoją popularność, by szerzyć świadomość na temat chorób gruczołu. Ta wśród mężczyzn wciąż jest zbyt mała.

"Grabaż" w szpitalu. Na co choruje Krzysztof Grabowski?

"Kto idzie w Nowy Rok do szpitala, spędza tam cały rok… w moim przypadku w tym roku się to sprawdza. Znów na oddziale urologii Szpitala Świętej Rodziny w Poznaniu. Już po operacji. Prawie całą przekimałem. Teraz trochę mi zimno jeszcze" - zaczął Grabowski i wyjaśnił, co mu dolegało.

"Miałem operowaną prostatę, której pilnuję pilnie jak Hirek Wrona, obcinano mi jej przerost, który jest równie upierdliwy jak to dużo gorsze schorzenie. Powoduje kamienie, permanentne zakażenia dróg moczowych, upierdliwość tego stanu jest olbrzymia. Cieszę się, że przynajmniej na jakiś czas mam to z głowy. Na jak długo? Pożyjemy,zobaczymy" - napisał muzyk.

Grabowski w szpitalu był na początku stycznia. Wtedy pozował do zdjęć z personelem i pisał zadowolony z planowanej wcześniej hospitalizacji: "Już po krzyku. Byłem w szpitalu i był to pobyt planowany. Kamienie to wyjątkowe parszystwo. Już ich nie mam. Chciałem podziękować lekarzom i całemu personelowi Oddziału Urologicznego Szpitala przy ulicy Jarochowskiego w Poznaniu. Wszyscy byliście wspaniali i profesjonalni. Ukłony do samej ziemi".

Później znów trafił do placówki w kwietniu: "Załamanie nastąpiło po czwartkowej gastroskopii. Szukałem refluksu, który przeszkadza mi w śpiewaniu, znalazłem wylew, czytaj: krwotok, po którym ledwie mnie wyratowali".

Teraz, podczas kolejnej szpitalnej wizyty, napisał: "Może zabrzmi to dziwacznie, ale lubię tu być. Czuję się tu bezpiecznie i zaopiekowany należycie. Wszyscy mili i kompetentni i fachowi".

Krzysztof Grabowski z przesłaniem dla mężczyzn. "Wczesne wykrycie ratuje życie"

"Grabaż", nauczony własnym doświadczeniem, nie mógł nie napisać "wiadomości do panów". "Będę kolejnym, które namawia was na regularne kontrolowanie prostaty. Wczesne wykrycie ratuje życie. Na ratunek przyjdą doskonali specjaliści i sam Da Vinci, robot-operator, który czyni cuda" - stwierdził optymistycznie.

