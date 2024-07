Sylwia Peretti długo się nie odzywała. Teraz zwróciła się do męża. Wpis łamie serce

Niewiarygodne, co planuje Tomasz Kot. To już jest przesądzone

Sylwia Peretti jest na tyle młoda, że mogłaby być mamą kilkulatka. Ale jej życie potoczyło się zupełnie inaczej. W wieku 18 lat urodziła syna i szybko posmakowała dorosłego życia. Udało jej się zrobić karierę, a szersza publika poznała ją dzięki programowi "Królowe życia". O pięknej blondynce, mamie dorosłego syna i fance motoryzacji szybko zrobiło się głośno. Sylwia cieszyła się sławą, chętnie pokazywała w sieci swoje życie, a na instagramowym profilu zgromadziła mnóstwo obserwujących. Teraz skupiona wokół niej społeczność liczy aż 472 tys. internautów.

Pasmo sukcesów - i zawodowych, i prywatnych - przerwał wypadek, w którym zginęło jej jedyne dziecko. Peretti cierpiała, wycofała się z życia publicznego, a na Instagramie publikuje jedynie pamiątkowe ujęcia z synem lub mężem. Dodaje już tylko czarno-białe zdjęcia - jakby jej życie straciło wszystkie barwy. Najnowszy wpis Peretti może wzruszyć do łez.

Sylwia Peretti i jej mąż - to już trzecia rocznica ślubu

"Za to, że patrzysz ze mną w tym samym kierunku, że razem z tęsknotą spoglądamy w niebo, że trzymasz mnie za rękę, że nie puściłeś jej ani na moment, kiedy najbardziej tego potrzebowałam... Za to, że słyszysz mój krzyk, kiedy milczę, że słuchasz, gdy oczy mówią. Że wycierasz mi łzy, kiedy się uśmiecham. Za to, że akceptujesz tą nową mnie. Dziękuję za kolejny rok razem - choć w innej rzeczywistości, to nadal w prawdziwej miłości" - napisała Peretti, która trzecią rocznicę ślubu z ukochanym Łukaszem celebrowała nieco ponad dwa tygodnie po pierwszej rocznicy śmierci syna. To musiało być trudne dla obojga małżonków. Tak samo jak codzienne życie po ogromnej, nieodwracalnej stracie.

"Niech Wam się wszystko spełni, czego nam życzycie" - dodała gwiazda telewizji.

Kiedy Sylwia Peretti wyszła za mąż?

Sylwia i Łukasz pobrali się w lipcu 2021 r. Szczęśliwa para przysięgała miłość i wierność w pałacu w Małopolsce. Porzuczek w końcu dopiął swego - wybrance miał oświadczać się aż pięciokrotnie! Honorowym gościem na ślubie pary był syn Peretti, który odprowadził mamę do ołtarza. Sylwia podczas ślubu nie przestawała się uśmiechać ze szczęścia. Na weselu wystąpiła w kilku sukniach ślubnych.

Rok temu małżonkowie publicznie nie celebrowali rocznicy ślubu. Powodem była oczywiście rodzinna tragedia.

