Rok od wypadku syna Peretti. Jak wygląda grób? Jeden element łamie serce

Sylwia Peretti młodo została mamą. Miała tylko 18 lat, kiedy na świat przyszedł Patryk. Rola młodej mamy nie była łatwa, ale Sylwia podołała. Jako 40-latka miała już dorosłego syna, piękny dom, ukochanego partnera. Robiła karierę w telewizji i była oddana swojemu hobby - wspaniałym autom. Patryk też interesował się motoryzacją.

Niestety w nocy z 14 na 15 lipca 2023 r. uległ śmiertelnemu wypadkowi. Razem z nim zginęły trzy inne osoby. Wszyscy młodzi mężczyźni jechali razem samochodem prowadzonym przez syna Peretti. Przez zbytnią brawurę i alkohol kierowcy nie udało się zapanować nad maszyną. Pojazd zmierzający w stronę mostu Dębnickiego dachował na bulwar Czerwieński. Rajd przez miasto zakończył się tragicznie.

Pogrzeb syna Peretti miał mieć charakter rodzinny. Przyszły tłumy

- W kwestii pogrzebu osobiście wolelibyśmy, żeby miał on charakter rodzinny, zamknięty, jednak mając świadomość licznego kręgu znajomych Patryka, stwierdziliśmy, że nie mamy prawa ograniczać im możliwości jego pożegnania. Prosimy o uszanowanie żałoby rodzin zmarłych zarówno przez osoby prywatne jak i media. Dziękujemy za liczne słowa wsparcia i otuchy — mówił rok temu menadżer Sylwii Peretti.

Gwiazda telewizji była załamana, nie udzielała się publicznie. Później wspominała w rozmowie z "Vivą!": - Tragedia w życiu jednego człowieka bywa komedią dla innych, cyrkiem, który oglądają z satysfakcją i dają upust swoim złym emocjom. A ja ledwo dałam radę przygotować się na ten dzień. Nie interesowało mnie, jak wyglądam. Moi bliscy pomagali mi w podstawowych czynnościach, bo ból fizyczny i psychiczny powodował, że ledwo dałam radę umyć się sama.

Grób syna Peretti niemal rok po pogrzebie

Miejsce pochówku syna Peretti jest bardzo zadbane. Czarny nagrobek lśni w słońcu złotymi literami. Nie brakuje na nim kwiatów i zniczy. Serce łamią słowa wyryte na jednym z nich: "Synek... Byłeś, jesteś i będziesz miłością mojego życia. Kocham cię". To słowa od matki dla syna, które sprawiają, że łzy same napływają do oczu.

