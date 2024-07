Pogrzeb Jerzego Stuhra. Specjalne puszki dla żałobników. Ten gest chwyta za serce!

Jerzy Stuhr pogrzeb, msza przedpogrzebowa

Pogrzeb Jerzego Stuhra odbędzie się osiem dni po jego śmierci. Legendarny polski aktor zmarł we wtorek, 9 lipca. W niedzielę w Warszawie odbyła się specjalna przedpogrzebowa msza św. za Jerzego Stuhra. Odprawił ją ks. Andrzej Luter, który ze zmarłym artystą, był bardzo zaprzyjaźniony. Kapłan witał wiernych w progu kościoła, a podczas kazania opowiadał o wierze Jerzego Stuhra. Jak wyjawił duchowny, aktor chodził do kościoła nie w niedzielę, ale w inne dni, gdy w świątyni nie ma tłumów. Poza tym, będąc w szpitalu, wybierał pokój blisko kaplicy. Na mszy pojawiło się wielu warszawskich przyjaciół i znajomych Jerzego Stuhra. Przyszła m.in. arcylegancka Małgorzata Kożuchowska. Dzień przed specjalną mszą w stolicy w krakowskiej prasie pojawił zamówiony przez rodzinę Jerzego Stuhra nekrolog.

Pogrzeb Jerzego Stuhra. Piękny gest rodziny

Niestety nie wszyscy odpowiednio uszanowali pamięć po zmarłym. Jeden z dziennikarzy w skandaliczny sposób skomentował jego treść. - W krakowskiej prasie pojawił się zamówiony przez rodzinę nekrolog Jerzego Stuhra. I nie wiem, co jest w tym jakoś bardziej zabawne (?): Czy że rodzina przypomina, że zmarły był inteligentem? Czy że uważa za istotne wskazać, że był on "synem mitteleuropy" (być może zmarły sam miał się za takiego - nie wiemy, są przesłanki) - napisał na Twitterze Wojciech Mucha. We wspomnianym nekrologu pojawił się też ważny apel. Rodzina zdecydowała się na piękny gest. Podczas pogrzebu Jerzego Stuhra na cmentarzu będą specjalne puszki, do których będzie można wpłacać datki na Fundację Unicorn. Rodzina poprosiła, by zamiast kupować kwiaty, wesprzeć właśnie tę fundację.

Czy zajmuje się Fundacja Unicorn? "Prowadzimy szereg działań mających na celu zarówno promocję psychoonkologii, jak i zaangażowania osób chorych w aktywne życie społeczne oraz pozbycie się lęku związanego z chorobą. Dzięki wsparciu Partnerów oraz Przyjaciół Fundacji możemy działać i wspólnie tworzyć dobro" - czytamy na stronie internetowej fundacji.

Pogrzeb Jerzego Stuhra rozpocznie się od żałobnej mszy. O szczegółach ostatniego pożegnania aktora informował ks. Andrzej Luter. - Pogrzeb Jerzego Stuhra odbędzie się w środę 17 lipca w Krakowie. Uroczysta Msza Święta Żałobna odprawiona zostanie o godzinie 12:00 w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie przy ulicy Grodzkiej 52a. Po mszy przejazd na miejsce pochówku, na Cmentarz Rakowicki w Krakowie, skąd o godzinie 14:00 wyruszy kondukt do grobu rodzinnego - napisał na Facebooku kapłan.

