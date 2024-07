Pogrzeb Jerzego Stuhra. Ksiądz ujawnił nowe szczegóły. Będzie dodatkowa msza!

Pogrzeb Jerzego Stuhra. Ksiądz Andrzej Luter ujawnił szczegóły. Będą dwie msze

Pogrzeb Jerzego Stuhra wywołuje ogromne zainteresowanie. Legendarnego aktora i reżysera pożegnać chcą nie tylko rodzina, znajomi i przyjaciele, lecz także całe rzesze kliku pokoleń fanów. Dzień po śmierci Jerzego Stuhra, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie poinformował o dacie i miejscu jego ostatniego pożegnania. Pogrzeb Jerzego Stuhra odbędzie się w środę, 17 lipca, na niezwykłym Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Na nekropolii uroczystość zacznie się "od bramy", a nie w kaplicy przycmentarnej, jak większość pogrzebów na najstarszym cmentarzu w Krakowie. Już wiadomo, że nie oznacza to, że przed pogrzebem Jerzego Stuhra nie będzie mszy świętej. Mało tego, będą aż dwie! Jedna w Krakowie, druga w Warszawie. Szczegóły ujawnił ksiądz Andrzej Luter, duszpasterz i przyjaciel wielu naszych artystów.

Kiedy msza ze Jerzego Stuhra w Warszawie, a kiedy w Krakowie?

Kapłan potwierdził termin pogrzebu Jerzego Stuhra. Do tej pory jednak nie było nic wiadomo na temat "kościelnej" części ostatniego pożegnania legendarnego aktora. Teraz jest już wszystko jasne. - W najbliższą niedzielę, 14 lipca, o godz. 13.00 zostanie odprawiona msza za śp. Jerzego Stuhra (w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie). Warszawskie pożegnanie wielkiego aktora - poinformował ks. Andrzej Luter we wpisie na Facebooku. W dniu pogrzebu odbędzie się natomiast msza w Krakowie. Z wiadomości od kapłana wynika, że Jerzy Stuhr jednak spocznie w grobie rodzinnym, a nie w Alei Zasłużonych. - Pogrzeb Jerzego Stuhra odbędzie się w środę 17 lipca w Krakowie. Uroczysta Msza Święta Żałobna odprawiona zostanie o godzinie 12:00 w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie przy ulicy Grodzkiej 52a. Po mszy przejazd na miejsce pochówku, na Cmentarz Rakowicki w Krakowie, skąd o godzinie 14:00 wyruszy kondukt do grobu rodzinnego - czytamy we wpisie duchownego.

