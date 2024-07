Pogrzeb Jerzego Stuhra. Data i miejsce

Gdy media podały, że Jerzy Stuhr nie żyje, w świecie polskiego show-biznesu zapanowała prawdziwa żałoba. Wybitnego aktora wzruszająco żegnali najwięksi polscy artyści. Krystyna Janda, w której teatrze Jerzy Stuhr ostatnio występował, napisała, że aktor "marzył, żeby umrzeć na scenie". - I prawie tak się stało - dodała. Małgorzata Kożuchowska z kolei wspominała pracę z Jerzym Stuhrem na planie filmu "Kiler". - To spotkanie mnie niezwykle stresowało, a on podszedł do mnie jak przyjaciel. Jakbyśmy byli kolegami z planu, którzy znają się wiele lat - mówiła aktorka Kożuchowska na antenie Polsat News. Pogrzeb Jerzego Stuhra będzie zapewne wielkim wydarzeniem. Dzień po śmierci artysty Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie poinformował, że jego ostatnia droga rozpocznie się w środę, 17 lipca, o godzinie 14 od bramy Cmentarza Rakowickiego.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia grobu rodzinnego Stuhrów

Cmentarz Rakowicki to niezwykła nekropolia. Tu zostanie pochowany Jerzy Stuhr

Nie jest jeszcze jasne, w którym miejscu cmentarza pochowany zostanie Jerzy Stuhr. W grę wchodzić mają dwa scenariusze. Albo aktor spocznie w grobie rodzinnym, który przed trzeba laty został okrutnie zdewastowany, albo w Alei Zasłużonych. Wspominał o tym sam Jerzy Stuhr w rozmowie z "Newsweekiem" przed kilkoma laty. - Ale własny pogrzeb? A czy ja wiem, ile to się jeszcze razy politycznie obróci? Nigdy nie wiadomo, gdzie będziemy leżeć. Czy w Alei Zasłużonych, czy u siebie w rodzinnym grobowcu? Byłem na pogrzebie Wajdy na Salwatorze, a wydawałoby się, że on będzie leżeć w Panteonie na Skałce - mówił aktor. Sam Cmentarz Rakowicki, na którym pochowany zostanie Jerzy Stuhr, to niezwykła nekropolia. Znajdują się tam groby m.in.: Jana Matejki, Ignacego Daszyńskiego, Wisławy Szymborskiej, Marka Grechuty czy Zbigniewa Wodeckiego. Najczęściej odwiedzanym miejscem jest jednak grób rodziców i brata Jana Pawła II. Cmentarz Rakowicki jest najstarszą nekropolią w Krakowie. Powstał w czasie zaborów, w 1803 roku. Wielokrotnie był powiększany, a on 1976 roku widnieje w rejestrze zabytków.

