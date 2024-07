Niewiarygodne, co Norbi zrobił w agencji towarzyskiej! To chyba pierwszy taki przypadek

Jerzy Stuhr zmarł 9 lipca. Przed śmiercią znakomity aktor miał liczne problemy zdrowotne - chorował na nowotwór, przeszedł udar mózgu i dwa zawały serca. W gorszej formie był od lat. W 2023 roku Maciej Stuhr w rozmowie z "Vivą" przedstawił obraz ojca, który nie był znany publicznie. Przytoczył wstrząsającą historię z leżakiem. - Mam w ogóle nową odsłonę w tej relacji. Tato, jak pani wie, jest bardzo schorowanym starszym panem. Pięć-sześć lat temu odwiedziliśmy rodziców na wsi. Ojciec próbował naprawić leżak. Ja czytałem gazetę, coś pisałem, a on siedział i siedział nad tym leżakiem. Po godzinie powiedział: "Maciek, chodźże mi tutaj pomóc. Weź to pociągnij i zobacz, czy da się to w ogóle wyjąć". Podszedłem i jednym ruchem wyjąłem. "O Jezu, dzięki, no nie mogłem sobie z tym poradzić". Dla mnie to był szok. Moment przejścia. Mój heros, najsilniejszy na świecie ojciec, po prostu nie ma już siły. Ta chwila wryła mi się w pamięć - zaznaczył syn Jerzego Stuhra. Nie tylko problemy ze zdrowiem trapiły rodzinę Stuhrów. Zarówno ojciec, jak i syn nieustannie zmagać musieli się z okrutnym hejtem. Szczytem zezwierzęcenia była dewastacja rodzinnego grobu.

Rodzinny grób Stuhrów został zdewastowany

O tej porażającej historii głośno było przed trzema laty. Maciej Stuhr wrzucił wówczas na Facebooka zdjęcia zdewastowanego grobu. Napisy, które znalazły się na nagrobku nawet do cytowania się nie nadają. - Dzwonią do mnie dziennikarze i proszą o komentarz. Jak to skomentować? Każdy ma grób rodzinny i może sobie wyobrazić, co się czuje w takiej chwili. Przy okazji dowiedziałem się, że jestem mordercą. Każdy ma oczy i widzi dokąd zmierzamy i po której stronie jest. Bo być "gdzieś pośrodku" naprawdę już się nie da. Pomagajmy, szerzmy dobro, hamujmy nienawiść zanim wszystkim nam zaleje oczy i serca! - apelował syn Jerzego Stuhra.

Wiele wskazuje na to, że właśnie w tym grobie, który został tak okrutnie potraktowany przed trzema laty, spocznie Jerzy Stuhr. - Mój grób rodzinny jest trzy groby dalej od Heleny Modrzejewskiej, więc mam zapewnione dobre sąsiedztwo - mówił w rozmowie z "Newsweekiem" aktor. Mogiła Stuhrów znajduje się w starej części krakowskiego Cmentarza Rakowickiego.