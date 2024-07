Niewiarygodne, co Norbi zrobił w agencji towarzyskiej! To chyba pierwszy taki przypadek

Śmierć Jerzego Stuhra. Aktora opłakuje cała Polska

Jerzy Stuhr występował na scenie niemal do końca życia. Miał jeszcze zaplanowane spektakle na lipiec 2024. Zostały one odwołane jeszcze w czerwcu z powodu stanu zdrowia Jerzego Stuhra. Niestety 9 lipca słynny aktor zmarł i w tym życiu w żadnej sztuce już nie zagra. Jerzego Stuhra opłakuje cała Polska: rodzina, przyjaciele, znajomi z branży i fani. Wśród licznych pożegnań szczególną uwagę zwraca to, które zamieściła Matylda Stuhr, czyli wnuczka zmarłego artysty i córka Macieja Stuhra. - Wszyscy dzisiaj opłakują śmierć Wielkiego Polskiego aktora. Ja nie opłakuję. Ja opłakuję śmierć mojego dziadka. Dziadka OO. Z którym kiedyś co wakacje kosiłam trawę na działce. Papa dziadku, może kiedyś jeszcze razem pokosimy trawę - napisała we wzruszającym poście. Z kolei córka Jerzego Stuhra na Instagramie zamieściła czarne pole, które w tym wypadku znaczy więcej niż tysiąc słów.

Tak Jerzy Stuhr zachowywał się wobec innych pacjentów. "Jeśli możesz, to wstań z łóżka, załóż spodnie, przyjmij lekarza w portkach, a nie w piżamie"

Jerzy Stuhr - mimo ogromnych problemów ze zdrowiem (przeszedł udar, dwa zawały serca, walczył z nowotworem) - pokazywał, że z chorobami można normalnie żyć. A przynajmniej trezba się starać. Już pod śmierci aktora "Tygodnik Powszechny" przypomniał wypowiedź Jerzego Stuhra z 2016 roku. Dziś brzmi ona szczególnie. Poruszające jest to, jak wybitny aktor zachowywał się wobec innych pacjentów. - Najgorsze jest użalanie się nad sobą i innych nad tobą. To w chorobie znosiłem najgorzej. Płakać mi się chciało, ale nie ze wzruszenia, tylko z upokorzenia. Lubiłem, gdy ludzie nie zauważali mojego nowotworu. Dlatego staram się naturalnie zachowywać w stosunku do pacjentów, a przy okazji próbuję im coś istotnego przemycić: "Jeśli możesz, to wstań z łóżka, załóż spodnie, przyjmij lekarza w portkach, a nie w piżamie. Rozmawiaj jak równy z równym, a nie jak pacjent z lekarzem" - zaznaczył aktor w rozmowie z Katarzyną Kubisowską. Jerzy Stuhr sam dawał przykład. - Gdy z łysą czaszką postanowiłem mówić publicznie o swojej chorobie, to elegancko się ubrałem, choć chwilę wcześniej siedziałem w szpitalnej piżamie. A na chemię do Gliwic autem jeździłem sam, raz tylko syn był moim kierowcą. Żona mdlała z trwogi i jednocześnie wiedziała, że muszę mieć zachowane to pole autonomii - wspominał aktor.

W naszej galerii prezentujemy ostatnie zdjecia Jerzego Stuhra przed śmiercią. Fotografie zostały zrobione w kwietniu i lutym 2024 roku