Jerzy Stuhr nie żyje. Wybitną postać polskiego kina i teatru żegnają fani, przyjaciele i koleżanki i koledzy z branży. Dla wielu z nich zmarły aktor był prawdziwym autorytetem. Nic dziwnego, bo wielkich ról w swoim dorobku miał na pęczki. W piękny sposób pożegnał starszego kolegę m.in. Cezary Pazura. - Żegnaj kochany Mistrzu, Profesorze, niezapomniany komisarzu Rybo! Będzie mi Ciebie bardzo brakowało. Dziękuję za każdy dzień na planie z Tobą. Za każdą uwagę, dygresję, dykteryjkę. Trzymam Cię głęboko w swoim sercu - napisał aktor na Instagramie. Z kolei Jan Englert w rozmowie z "Super Expressem" stwierdził, że "odszedł jeden z najwybitniejszych twórców ostatnich kilkudziesięciu lat". - Umarł Obywatel tego kraju przez duże "o", a nie tylko "zwykły zjadacz chleba" - dodał aktor i reżyser. Swojego tatę w wymowny sposób pożegnała też Marianna Stuhr, która zamieściła w mediach społecznościowych czarne pole. Najbardziej wzrusza jednak to, co po śmierci Jerzego Stuhra napisała jego wnuczka - Matylda.

Wnuczka żegna Jerzego Stuhra. "Jeszcze razem pokosimy trawę"

24-letnia Matylda jest córką Macieja Stuhra. Dla niej odejście wspaniałego artysty to po prostu śmierć ukochanego dziadka, czyli coś, co potwornie boli. - Wszyscy dzisiaj opłakują śmierć Wielkiego Polskiego aktora. Ja nie opłakuję. Ja opłakuję śmierć mojego dziadka. Dziadka OO. Z którym kiedyś co wakacje kosiłam trawę na działce. Papa dziadku, może kiedyś jeszcze razem pokosimy trawę - napisała w rozrywającym serce wpisie na Instagramie Matylda Stuhr, która ukończyła liceum filmowe przy Warszawskiej Szkole Filmowej ze specjalizacją aktorską. Potem jednak wybrała inną drogę niż ojciec i dziadek. Córka Macieja Stuhra zdecydowała się studia dziennikarskie na Collegium Civitas. Ma za sobą także debiut na wybiegu. Wystąpiła na pokazie mody szlafrokowej - big festivalowski2.

