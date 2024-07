Zmarł Jerzy Stuhr. Oto najważniejsze role legendarnego aktora

Potworny skandal! Nie do wiary, gdzie miał nasikać Elton John. Fuj!

Jerzy Stuhr nie żyje. Syn potwierdził przykrą informację

Nie żyje Jerzy Stuhr - taka wiadomość obiegła media we wtorek, 9 lipca. Aktor od dawna zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Niedawno informowaliśmy o niepokojących wiadomościach, które napłynęły z Teatru Polonia, gdzie aktor występował w sztuce "Geniusz". Czerwcowe oraz lipcowe spektakle zostały odwołane. Mówiono wtedy o pogarszającym się stanie zdrowia Stuhra seniora.

Przykrą informację o śmierci aktora potwierdził jego syn, Maciej, który poszedł w jego ślady. Panowie kilka razy spotkali się razem na planie filmowym. Urodzony 18 kwietnia 1947 roku Jerzy Stuhr, już jako nastolatek występował na scenie. Pracował również jako bileter w pracował jako wodzirej w Estradzie Krakowskiej Teatrze Banialuka w Bielsku-Białej.

Na studiach wrócił do rodzinnego Krakowa, gdzie ukończył polonistykę oraz aktorstwo. Na scenie zadebiutował rola Belzebuba w "Dziadach" w krakowskim Starym Teatrze. W 1971 roku zagrał swoją pierwszą, niewielką, rolę filmową w "Trzeciej części nocy" Andrzeja Żuławskiego. Tak zaczęła się jego długa i bardzo owocna kariera.

Jerzy Stuhr: Za te role zapamiętamy go najbardziej

Jerzy Stuhr na zawsze zapisał się w historii polskiego kina oraz widzów. Pierwszą pamiętną rolę zagrał w filmie Feliksa Falka, "Wodzirej" z 1977 roku. Co ciekawe, w trakcie studiów Stuhr pracował jako wodzirej w Estradzie Krakowskiej. Jako aktor miał szczęście do reżyserów.

Kilka razy współpracował z Krzysztofem Kieślowskim, który powiedział o nim, że jest jednym z niewielu naprawdę wszechstronnych aktorów. Według legendarnego reżysera sprawdzał się we wszystkich "gałęziach sztuki - i w filmie, i w telewizji, i w teatrze". Stuhr i Kieślowski na planie po raz pierwszy spotkali się w połowie lat 70. ("Spokój", "Blizna"). Następnie współpracowali przy "Amatorze", "Przypadku", a jedną z najbardziej pamiętnych ról Stuhr stworzył w "Dekalogu X" (to w tym filmie u boku aktora na ekranie zadebiutował jego syn). Zagrał również w jednym z najważniejszych filmów w dorobku Kieślowskiego - "Trzy kolory. Biały".

Drugim reżyserem, z którym porozumiewali się niemal bez słów był Juliusz Machulski. To właśnie w filmach tego reżysera Jerzy Stuhr zagrał role, dzięki którym zapisał się w pamięci widzów, ale również popkulturze. W 1983 Jerzy Stuhr wcielił się w Maksa Paradysa w kultowej "Seksmisji", a wypowiadane przez niego kwestie: "Ciemność, widzę ciemność! Ciemność widzę!", "Kobieta mnie bije…" nadal są w powszechnym użyciu. Cztery lata później na ekrany trafił "Kingsajz". Dekadę później Stuhr jako komisarz Ryba z "Kilera", wypowiedział pamiętną kwestię: "Tu Ryba, wzywam Cię akwarium".

Jerzy Stuhr: Nie tylko osioł ze "Shreka"

Nie można pominąć również aktorskich kreacji, które stworzył u Andrzeja Wajdy. Panowie na planie filmowym spotkali się w "Bez znieczulenia". Jednak to ich współpraca w teatrze ukształtowała Sthura jako aktora. "U Andrzeja Wajdy zagrałem wszystko, co można w teatrze. Gdzie by jaki reżyser komu dał zagrać od Papkina po Hamleta? A Andrzej Wajda mi dał" – wspominał aktor w audycji Jacka Wakara "Sezon na Dwójkę".

Jerzy Stuhr zagrał również w "Aktorach prowincjonalnych" Agnieszki Holland, "Życie za życie. Maksymilian Kolbe" Krzysztofa Zanussiego czy "Matce królów" Janusza Zaorskiego. Jego ostatnim polskim filmem jest "Sonata" z 2021 roku. Z kolei w marcu tego roku polską premierę miał film "Lepsze jutro" włoskiego reżysera Nanni Morettiego. Na małym ekranie po raz ostatni pojawił się w serialu "Mój agent", gdzie razem z synem zagrali samych siebie.

Charakterystyczna ciepła barwa głosu sprawiała, że aktor doskonale odnajdywał się również jako aktor dubbingowy oraz lektor. Ze wszystkich ról "głosowych" najbardziej pamiętną stworzył w "Shreku". Jego Osioł jest dzisiaj postacią kultową.

