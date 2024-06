Niepokojące wieści na temat stanu Jerzego Stuhra. Teatr odwołuje spektakle

Spektakle z Jerzym Stuhrem znikają z afisza. Co się dzieje?

Jerzy Stuhr to niekwestionowany gwiazdor polskiego kina. Nigdy nie zapomnimy go chociażby z ról w "Seksmisji", "Killerze" czy "Wodzireju". Aktor od zawsze czuje się także doskonale na deskach teatru, od wielu lat często można go oglądać w sztukach pokazywanych w Teatrze Polonia Krystyny Jandy. I to właśnie ten przybytek sztuki dał sygnał, że coś niepokojącego dzieje się u głównego aktora nowej sztuki pt. "Geniusz".

Stuhr mocno zapadł na zdrowiu

W ostatnich latach 77-letni Jerzy Stuhr mocno podupadł na zdrowiu. Najpierw wydarzył się zawał serca, z którego aktor wyszedł cało. Niedługo później na jaw wyszło, że Stuhr zachorował na nowotwór krtani. Lekarze nie byli najlepszej myśli, pacjent spędził w szpitalu 3 tygodnie. Po udanej operacji Stuhr zaczął mówić o emeryturze, ale w końcu uznał, że jest gotów wrócić na scenę. W rozmowie z RMF FM aktor przyznał, że jest mu coraz ciężej mierzyć się z pracą, którą wykonywał całe życie.

- Teatr jest ciężką robotą. Coraz trudniej mi znaleźć siły na ten duży psychiczny wysiłek.

Aktualnie Jerzy Stuhr brał udział w przygotowaniach do spektaklu „Geniusz” w Teatrze Polonia

- 3-4 miesiące ciężkiego uczenia się roli - mówił Stuhr o trudach tej pracy.

"Z powodu choroby aktora musimy odwołać spektakl"

Teraz Teatr Polonia odwołuje spektakle "Geniusz". Na oficjalnym profilu na Facebook-u pojawiły się bardzo niepokojące komunikaty. - Drodzy Widzowie, z wielką przykrością informujemy, że z powodu choroby aktora musimy odwołać spektakl „GENIUSZ” w dniach 26, 27 i 28 czerwca oraz 1, 2 i 3 lipca 2024.

Fani Stuhra życzą mu zdrowia i żyją nadzieją, że jednak wróci na scenę.

- Czekam na informację co z Wrocławiem w sierpniu i życzę zdrowia.

- Zdrowia dla Mistrza! ♥️🗽

- Bardzo dużo zdrowia dla Aktora. Będziemy czekali i wrócimy w stosownym czasie ♥️ Przede wszystkim zdrowia Mistrzu ♥️

- Dużo zdrowia dla pana Jerzego Stuhra !

