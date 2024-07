Fani lamentują po śmierci Jerzego Stuhra. Sieć dosłownie zalały łzy

Co to była za impreza!

Fani zrozpaczeni wiadomością o śmierci Jerzego Stuhra

Jerzy Stuhr odszedł 9 lipca 2024 po długiej i ciężkiej chorobie. Aktor zmagał się z rakiem krtani, po drodze przeszedł dwa zawały i udar. Mimo wszystko, 77-letni aktor do ostatniej sekundy grał na scenie. Bilety na spektakl "Geniusz" w jego reżyserii i wykonaniu są wyprzedane na długie miesiące do przodu. Niestety, Teatr Polonia musiał zdjąć spektakl z afisza i widzowie już nigdy nie zobaczą swojego mistrza.

Przyjaciele i koledzy po fachu Jerzego Stuhra pożegnali go w niezwykle przejmujących słowach. Odszedł ktoś bardzo ważny dla Krystyny Jandy, Jana Englerta, Magdy Umer. Pod postem Jandy na Facebook-u dosłownie wylały się łzy żalu zrozpaczonych fanów aktora.

"Płaczę..."

- 🖤🖤 smutny dzień dla polskiego kina 🖤🖤 kondolencje dla rodziny 🖤🖤🖤

- Płaczę...

- Paradoksalnie w dniu wielkiego smutku i żalu cieszę się, że 26 lutego miałam szczęście oglądać Pana Jerzego na deskach Polonii w Geniuszu. Nie zapomnę wyciszonej, schorowanej twarzy Mistrza, który siedział na krześle przodem do publiczności w oczekiwaniu na początek spektaklu. Siedziałam w II rzędzie. To było pożegnanie z tym wielkim Aktorem. Wiem to dzisiaj🖤

- Do zobaczenia Mistrzu. Odpoczywaj w pokoju. Zostajemy sami na scenie życia...

- Jak bardzo źle . Głęboki żal i smutek . Wielka strata . 💔

- Smutne. Bardzo. Ponoć nie ma ludzi niezastąpionych. To nieprawda, zwłaszcza kiedy odchodzą filary tego, co najwartościowsze... I pozostanie kolejna pustka nie do wypełnienia., której po prostu, wypełnić się nie da...

"Wspaniały aktor i człowiek...łzy cisną się do oczu..."

- Wielki mistrz!!! . Ogromna strata nie tylko dla sztuki i kultury polskiej!!! Niezapomniane role kunszt najwyższych lotów!!! Przeogromny żal 🖤🖤Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych 🖤🖤

- Czytałam ta wiadomość na bezdechu NIE,NIE nie ma mojej zgody na odejście Pana Jerzego to jest niemożliwe ze już nie będziemy mogli go oglądać w żadnym spektaklu żadnym filmie i słuchać jego głosu ,powiedzmy sobie że gdzieś wyjechał może na urlop może coś nowego wyreżyserować a my tam kiedyś do niego dołączymy i będzie tak jak zawsze mądrze,ciepło, miło i kulturalnie.

Liczba komentarzy pod postem Jandy na Facebooku liczy aktualnie 327 i stale rośnie. I my dołączamy się do pożegnania mistrza polskiego filmu i teatru.

