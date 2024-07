Ostatnie zdjęcia Jerzego Stuhra przed śmiercią. Tak naprawdę wyglądał aktor

Jerzy Stuhr nie żyje. Z jakimi chorobami zmagał się aktor?

Jerzy Stuhr zmarł 9 lipca w Krakowie. Smutną wiadomość potwierdził w rozmowie z Onetem Maciej Stuhr, syn słynnego artysty. Ostatnie lata życia dla jednego z najwybitniejszych polskich aktorów historii były bardzo trudne. W 2020 roku Jerzy Stuhr doznał udaru mózgu. Dziewięć lat wcześniej okazało się, że choruje na raka krtani. W 2023 roku z kolei Maciej Stuhr zdradził, że jego ojciec przebywa na OIOM-ie. Wiadomo też, że aktor przebył dwa zawały serca. Pod koniec czerwca bieżącego roku natomiast pojawił się niepokojący komunikat Teatru "Polonia", w którym występował Jerzy Stuhr. - Drodzy Widzowie, z wielką przykrością informujemy, że z powodu choroby aktora musimy odwołać spektakl "Geniusz" w dniach 26, 27 i 28 czerwca oraz 1, 2 i 3 lipca 2024 - czytaliśmy w komunikacie.

Tak Jerzy Stuhr wyglądał w ostatnich miesiącach życia

Fani liczyli na to, że Jerzy Stuhr wystąpi jeszcze na deskach teatru. Niestety, to się już nie stanie. O tym, jak w ostatnim okresie zmienił się wybitny aktor i reżyser, opowiadał Maciej Stuhr, który z ojcem był bardzo mocno związany. - Mam w ogóle nową odsłonę w tej relacji. Tato, jak pani wie, jest bardzo schorowanym starszym panem. Pięć–sześć lat temu odwiedziliśmy rodziców na wsi. Ojciec próbował naprawić leżak. Ja czytałem gazetę, coś pisałem, a on siedział i siedział nad tym leżakiem. Po godzinie powiedział: „Maciek, chodźże mi tutaj pomóc. Weź to pociągnij i zobacz, czy da się to w ogóle wyjąć". Podszedłem i jednym ruchem wyjąłem. „O Jezu, dzięki, no nie mogłem sobie z tym poradzić”. Dla mnie to był szok. Moment przejścia. Mój heros, najsilniejszy na świecie ojciec, po prostu nie ma już siły. Ta chwila wryła mi się w pamięć - opowiadał w 2023 roku syn Jerzego Stuhra w rozmowie z "Vivą". W naszej galerii prezentujemy ostatnie zdjęcia Jerzego Stuhra. Fotografie pochodzą z lutego i kwietnia 2024 roku.

