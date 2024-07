Żona Jerzego Stuhra była z nim aż do śmierci. Razem klepali biedę

Jak on to robił?

Jerzy Stuhr, w przeciwieństwie do wielu aktorów, miał szczęście w miłości. W Barbarze zakochał się ponad pięć dekad temu i miłość nie przeminęła. Ukochana żona trwała przy partnerze i w zdrowiu, i w chorobie. A tych nie brakowało. Jerzy Stuhr jeszcze przed 40. urodzinami trafił do szpitala - mimo młodego wieku miał zawał. Nie zrezygnował jednak z pracy i nie wymienił jej na mniej stresującą. Żona dzielnie go wspierała.

Później para mierzyła się z wieściami o nowotworze Stuhra, z drugim zawałem, a w 2020 r. z udarem. Aktor z kolejnych komplikacji zdrowotnych wychodził cało. Nadal grał, wciąż udzielał wywiadów. Publiczność go kochała. Jerzy budził sympatię, umiał zauroczyć fanów. Wielu z nich nie wiedziało, z kim prywatnie związany był Stuhr. Dużo więcej niż o żonie aktora mówiło się o jego coraz popularniejszym synu.

Ile dzieci miał Jerzy Stuhr? Maciej Stuhr nie jest jedynakiem

Maciej Stuhr poszedł śladami znanego taty. Gra w filmach, serialach, prowadzi gale i wydarzenia. Podobnie jak ojciec nie owija w bawełnę i szczerze wypowiada się na tematy polityczne. To oznacza bycie na świeczniku i zmagania z hejterami, ale taka jest cena sławy i popularności. Tymczasem za panami Stuhrami zawsze stała Barbara - pomocna, trwająca przy mężu i dzieciach nawet w najtrudniejszych chwilach.

Nie wszyscy wiedzą, że Maciej Stuhr to jedno z dwojga dzieci Jerzego. Aktor i jego żona wychowali również artystkę Mariannę Stuhr. Kobieta unika rozgłosu, w pełni oddając zainteresowanie mediów bratu.

Barbara Stuhr pozostawała w cieniu. Kim jest wdowa po Jerzym Stuhrze?

Żona Stuhra jest skrzypaczką. Można było usłyszeć ją w filharmonii w Krakowie. Choć odnosiła sukcesy zawodowe, to o jej mężu zawsze było dużo głośniej.

Barbara i Jerzy znali się od dzieciństwa. Później studiowali w Krakowie - on na uczelni teatralnej, ona na muzycznej. Nie mogli bez siebie żyć. "Miała niespełna dwadzieścia lat, gdy oświadczyłem się jej w klubie studenckim Żaczek. To jest wspomnienie, które wzrusza mnie do dziś. Powiedziałem to tak jakoś niezgrabnie, bo akurat w oświadczaniu się nie miałem wprawy, że Basia rozpłakała się" - pisał Jerzy Stuhr w swojej książce.

Ze ślubem zwlekali, bo rodzina chciała, aby najpierw się dorobili. Wspólnie klepali więc biedę, licząc na to, że ich los się odmieni dzięki ciężkiej pracy. Zakochani jesienią 1971 roku wzięli ślub cywilny, a w Boże Narodzenie kościelny. Na początku związku mieli problemy finansowe, nie myśleli też o tym, gdzie będą mieszkać i z czego żyć. Pracowali fizycznie, ona sprzątała. Wszystko zmieniło się, gdy Stuhr zaczął zdobywać kolejne role.

Wspólnie przeżyli wiele trudnych momentów. Po latach Barbara pielęgnowała go, gdy ciężko zachorował. - Najważniejsze? Być przy bliskiej osobie. Trzymać za rękę, pogłaskać, kiedy chce mu się pić, podać słomkę. Nakarmić, kiedy jest głodny. To są często trudne, fizjologiczne czynności. Dlatego trzeba je robić z delikatnością, miłością. Żeby ta druga osoba nie miała poczucia, że się poświęcamy - opowiadała w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Barbara Stuhr też robiła karierę

W 1999 r. kobieta założyła Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN, a pięć lat później zrezygnowała z pracy jako skrzypaczka, w pełni oddając się działalności na rzecz chorych.

Stuhr śmiał się z partnerki, ale jednocześnie doceniał jej poświęcenie: "Moja żona bez Unicornu żyć nie potrafi. Co mnie rano budzi? Telefon w rękach mojej żony, która mówi: - Dzień dobry, mówi Barbara Stuhr, jestem żoną tego słynnego aktora i matką tego słynnego aktora. Czy mógłby pan przywieźć dwie tony cementu dla ośrodka, który opiekuje się pacjentami po chorobie nowotworowej?".

9 lipca 2024 r. Barbara Stuhr została wdową. W tym roku małżonkowie mieli obchodzić 53. rocznicę ślubu.

Jerzy Stuhr nie żyje. Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb?

Rodzina zmarłego aktora nie podała jeszcze informacji o pogrzebie Jerzego Stuhra. Gwiazdor pochodził z Krakowa i był z tym miastem mocno związany przez całe życie. Prawdopodobnie zostanie więc w nim pochowany.

