Jerzy Stuhr: "Ważyłem 62 kg". To był jego ostatni wywiad

Bieda to mało powiedziane

Jerzy Stuhr od lat chorował, ale nie poddawał się i mimo wieku emerytalnego wciąż przyjmował propozycje dotyczące współpracy. W zeszłym roku reżyserował spektakl "Geniusz" w warszawskim Teatrze Polonia. Wcielił się też w jedną z ról. Stuhr chorował, ale pracował, udzielał wywiadów.

W TVP pojawił się w lutym 2024 r., kilka miesięcy po zmianach, jakie zaszły w telewizji publicznej. Gdyby do nich nie doszło, prawdopodobnie nie przyjąłby zaproszenia. Nie pozwoliłyby mu na to poglądy polityczne. Ostatecznie jednak pokazał się w Telewizji Polskiej. Rozmawiał wtedy z Mariuszem Szczygłem w premierowym odcinku programu "Rozmowy (nie)wygodne". Co zdradził dziennikarzowi i widzom?

Jerzy Stuhr w TVP. To był jeden z ostatnich wywiadów aktora

W Telewizji Polskiej Stuhr otwarcie mówił o swojej chorobie i trudnej walce z rakiem. - Akurat tak się złożyło, że moja córka była w ciąży, a ja wtedy zachorowałem. Pomyślałem sobie, kurczę, muszę "dotrzeć" do momentu, aż dziecko się urodzi. Urodziła się moja wnuczka w kwietniu, a ja wyszedłem ze szpitala, ledwie podleczony - opowiadał.

Stwierdził też, że choroba uczy pokory, wymaga słuchania lekarzy. - Swoje też trzeba robić. Różnie ze mną bywało w tym czasie, ale jakoś tak się składa, że zawsze się wymigam - mówił Stuhr, który miał za sobą nie tylko chorobę nowotworową, ale też dwa zawały i udar.

Jerzy Stuhr mówił o śmierci. TVP przypomni wywiad

- Wiedziałem, że wszystko za chwilę może się skończyć. Z drugiej strony wierzyłem, że jeszcze jestem w stanie to przewalczyć - podkreślał Stuhr. Opowiadał też o pracy i rodzinie. Ale to wątki dotyczące ciężkiej choroby łamią serce. Aktor zdradził, że ważył tylko 62 kg, a osłabiony wygląd tłumaczył dobrą charakteryzacją.

Telewizja Polska zareagowała na śmierć artysty. Postanowiła przypomnieć wywiad sprzed kilku miesięcy. Na stronie TVP Info pojawiła się informacja, że rozmowę Mariusza Szczygła i Jerzego Stuhra będzie można obejrzeć 9 lipca o godzinie 20:18 w TVP Info. Wywiad jest też dostępny na YouTubie.

Jerzy Stuhr nie żyje

"Choroba jest nauczycielką pokory"Czy można oswoić myśl o śmierci? Jerzy Stuhr w ostatnim wywiadzie dla TVP - rozmowa Mariusza Szczygła w "Rozmowach (nie)wygodnych" ⤵️ pic.twitter.com/UGkoKWrZtI— tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) July 9, 2024