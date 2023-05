Maciej Stuhr: Mój tata jest na OIOM-ie

Maciej Stuhr po raz pierwszy otworzył się na temat skandalu z jego ojcem. "Życie toczy się dalej. Co mamy zrobić?!"

Kuba wojewódzki i Piotr Kędzierski przepytywali Macieja Stuhra nie tylko z jego pracy. Chcieli się także dowiedzieć o jego relacje z ojcem, zwłaszcza po tym, gdy w październiku ubiegłego roku wywołał skandal prowadząc samochód po alkoholu, doprowadzając do kolizji drogowej. - Mamy teraz całkowicie nową relację. Mój tata jest bardzo starszym panem. Miał dwa lata temu dość mocny wylew i jest innym człowiekiem, niż był. Nasza relacja jest budowana na nowo w wielu rejonach. To nieszczęście, które się przytrafiło, było jakimś testem i strasznie trudną sytuacją. Cokolwiek teraz powiem, to jutro będzie headlinem - wyznał aktor.

Przyznał także, że Jerzy Stuhr jest obecnie mocno schorowanym człowiekiem. Gdy został zapytany o to, czym jego ojciec teraz dojeżdża do pracy, nagle wypalił: "Tata jest na OIOM-ie i niczym nie dojeżdża. Wózkiem inwalidzkim czasem jedzie sobie na spacer".

Wiktor Zborowski krytycznie o zachowaniu Jerzego Stuhra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.